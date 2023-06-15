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Универсальное блюдо из мяса и овощей в духовке: подходит для сытного обеда
Мясо и овощи – это идеальное сочетание для того, чтобы сытно и вкусно накормить всю семью. А чтобы это было еще и полезно, блюдо нужно готовить в духовке. Для этого вам понадобится рукав для запекания.
Идея приготовления запеченной говядины с овощами опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. Все соки и ароматы смешиваются. Выходит очень вкусно.
Ингредиенты:
- 500 г телятины
- 2 моркови
- 1 кабачок
- 1 лучок
- 3-4 картофелины
- 1 красный перец
- 2 ст.л. томатной пасты
- сухая аджика, смесь специй для мяса, сухой чеснок
- соль
- оливковое масло
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты нарезаем кубиком.
2. Отправляем в рукав для запекания.
3. Добавляем томатную пасту, растительное масло и специи.
4. Завязываем рукав и хорошо перемешиваем.
5. Рукав кладем в форму для запекания и отправляем в разогретую до 190 градусов духовку на час.
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