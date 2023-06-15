Мясо и овощи – это идеальное сочетание для того, чтобы сытно и вкусно накормить всю семью. А чтобы это было еще и полезно, блюдо нужно готовить в духовке. Для этого вам понадобится рукав для запекания.

Идея приготовления запеченной говядины с овощами опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. Все соки и ароматы смешиваются. Выходит очень вкусно.

Ингредиенты:

500 г телятины

2 моркови

1 кабачок

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1 лучок

3-4 картофелины

1 красный перец

2 ст.л. томатной пасты

сухая аджика, смесь специй для мяса, сухой чеснок

соль

оливковое масло

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты нарезаем кубиком.

2. Отправляем в рукав для запекания.

3. Добавляем томатную пасту, растительное масло и специи.

4. Завязываем рукав и хорошо перемешиваем.

5. Рукав кладем в форму для запекания и отправляем в разогретую до 190 градусов духовку на час.

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