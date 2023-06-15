Универсальное блюдо из мяса и овощей в духовке: подходит для сытного обеда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Универсальное блюдо из мяса и овощей в духовке: подходит для сытного обеда

Мясо и овощи – это идеальное сочетание для того, чтобы сытно и вкусно накормить всю семью. А чтобы это было еще и полезно, блюдо нужно готовить в духовке. Для этого вам понадобится рукав для запекания.

Идея приготовления запеченной говядины с овощами опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. Все соки и ароматы смешиваются. Выходит очень вкусно.

Универсальное блюдо из мяса и овощей в духовке: подходит для сытного обеда

Ингредиенты:

  • 500 г телятины
  • 2 моркови
  • 1 кабачок
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  • 1 лучок
  • 3-4 картофелины
  • 1 красный перец
  • 2 ст.л. томатной пасты
  • сухая аджика, смесь специй для мяса, сухой чеснок
  • соль
  • оливковое масло

Способ приготовления:

Универсальное блюдо из мяса и овощей в духовке: подходит для сытного обеда

1. Все ингредиенты нарезаем кубиком.

Универсальное блюдо из мяса и овощей в духовке: подходит для сытного обеда

2. Отправляем в рукав для запекания.

Универсальное блюдо из мяса и овощей в духовке: подходит для сытного обеда

3. Добавляем томатную пасту, растительное масло и специи.

Универсальное блюдо из мяса и овощей в духовке: подходит для сытного обеда

4. Завязываем рукав и хорошо перемешиваем.

Универсальное блюдо из мяса и овощей в духовке: подходит для сытного обеда

5. Рукав кладем в форму для запекания и отправляем в разогретую до 190 градусов духовку на час.

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