Чтобы каждый раз не ломать голову над приготовлением теста для домашней выпечки – можно воспользоваться универсальным вариантом. Следующее тесто можно сделать на воде или молоке, с сухими или прессованными дрожжами. И начинка подойдет любая.

Идея приготовления универсального сдобного теста для любой любимой выпечки опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником daria_dish в Instagram. Масса быстро подходит и из нее легко формировать разнообразные изделия.

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Ингредиенты:

теплое молоко/вода – 200 мл.

дрожжи – 20 г живых или 10 г сухих

яйцо 1 шт.

сахар – 3 ст.л.

мука – 400-450 г

сливочное масло – 30 г

ванильный сахар – 1 ч.л.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Дрожжи разводим в теплом молоке (можно брать наполовину с водой) и сахаром и оставляем на 5 минут.

2. Отдельно смешиваем яйцо с ванильным сахаром и солью.

3. Вливаем молоко с дрожжами и растопленное сливочное масло.

4. Добавляем муку.

5. Замешиваем тесто и отставляем в теплое место на 1,5 часа.

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