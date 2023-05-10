Универсальное дрожжевое тесто для любой выпечки: хорошо поднимается и получается пышным

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Универсальное дрожжевое тесто для любой выпечки: хорошо поднимается и получается пышным

Чтобы каждый раз не ломать голову над приготовлением теста для домашней выпечки – можно воспользоваться универсальным вариантом. Следующее тесто можно сделать на воде или молоке, с сухими или прессованными дрожжами. И начинка подойдет любая.

Идея приготовления универсального сдобного теста для любой любимой выпечки опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником daria_dish в Instagram. Масса быстро подходит и из нее легко формировать разнообразные изделия.

Универсальное дрожжевое тесто для любой выпечки: хорошо поднимается и получается пышным
Видео дня

Ингредиенты:

  • теплое молоко/вода – 200 мл.
  • дрожжи – 20 г живых или 10 г сухих
  • яйцо 1 шт.
  • сахар – 3 ст.л.
  • мука – 400-450 г
  • сливочное масло – 30 г
  • ванильный сахар – 1 ч.л.
  • соль – щепотка

Способ приготовления:

Универсальное дрожжевое тесто для любой выпечки: хорошо поднимается и получается пышным

1. Дрожжи разводим в теплом молоке (можно брать наполовину с водой) и сахаром и оставляем на 5 минут.

2. Отдельно смешиваем яйцо с ванильным сахаром и солью.

Универсальное дрожжевое тесто для любой выпечки: хорошо поднимается и получается пышным

3. Вливаем молоко с дрожжами и растопленное сливочное масло.

Универсальное дрожжевое тесто для любой выпечки: хорошо поднимается и получается пышным

4. Добавляем муку.

Универсальное дрожжевое тесто для любой выпечки: хорошо поднимается и получается пышным

5. Замешиваем тесто и отставляем в теплое место на 1,5 часа.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты