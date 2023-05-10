Универсальное дрожжевое тесто для любой выпечки: хорошо поднимается и получается пышным
Чтобы каждый раз не ломать голову над приготовлением теста для домашней выпечки – можно воспользоваться универсальным вариантом. Следующее тесто можно сделать на воде или молоке, с сухими или прессованными дрожжами. И начинка подойдет любая.
Идея приготовления универсального сдобного теста для любой любимой выпечки опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником daria_dish в Instagram. Масса быстро подходит и из нее легко формировать разнообразные изделия.
Ингредиенты:
- теплое молоко/вода – 200 мл.
- дрожжи – 20 г живых или 10 г сухих
- яйцо 1 шт.
- сахар – 3 ст.л.
- мука – 400-450 г
- сливочное масло – 30 г
- ванильный сахар – 1 ч.л.
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Дрожжи разводим в теплом молоке (можно брать наполовину с водой) и сахаром и оставляем на 5 минут.
2. Отдельно смешиваем яйцо с ванильным сахаром и солью.
3. Вливаем молоко с дрожжами и растопленное сливочное масло.
4. Добавляем муку.
5. Замешиваем тесто и отставляем в теплое место на 1,5 часа.
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