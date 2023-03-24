Универсальное дрожжевое тесто для любой выпечки: всегда получается пышным

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
2,3 т.
Универсальное дрожжевое тесто для любой выпечки: всегда получается пышным

Традиционно для каждой выпечки используют индивидуальное тесто. Но можно запомнить всего один рецепт и смело использовать для любимых блюд. Следующее тесто подойдет абсолютно для всего: пирожков, сосисок в тесте, разнообразных пирогов.

Идея приготовления универсального дрожжевого теста опубликована на странице фудблогера Дарьи Ивановой (eatme_daily) в Instagram.

Универсальное дрожжевое тесто для любой выпечки: всегда получается пышным

Ингредиенты для опары:

  • 12 г – дрожжи сухие
  • 3 ст.л – мука
  • 1,5 ст.л – сахар
  • 250 г – теплое молоко

Ингредиенты для теста:

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  • опара
  • 500 г – мука (+/- 100 г)
  • 70 г (на сладкие 100 г) – сахар
  • 3 штуки – яйца
  • масло подсолнечное
  • соль

Для смазки: желток и молоко или вода 1 ст.л

Ингредиенты для начинки:

  • 8 шт – сосиски, по желанию сыр слайсами
  • 7 шт – яйца
  • 70 г – сливочное масло
  • 1 ч.л – чеснок гранулированный или свежий 1 зубчик
  • пучок – укроп и зеленый лук
  • соль и перец

Способ приготовления опары:

Универсальное дрожжевое тесто для любой выпечки: всегда получается пышным

1. В большой миске в теплом молоке (важно именно в теплом, не горячем и не холодном) растворить дрожжи, добавить сахар и смешать муку.

2. Дрожжи и другие ингредиенты должны полностью раствориться.

Универсальное дрожжевое тесто для любой выпечки: всегда получается пышным

3. Накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 15-20 минут.

Универсальное дрожжевое тесто для любой выпечки: всегда получается пышным

4. Можно поставить в микроволновку или духовую, рядом разместить стакан с кипятком и закрыть дверцу. Дрожжи должны заработать.

Универсальное дрожжевое тесто для любой выпечки: всегда получается пышным

5. Тем временем просеиваем муку, добавляем соль, сахар и перемешиваем.

Универсальное дрожжевое тесто для любой выпечки: всегда получается пышным

6. Когда подошла опара, отдельно размешать яйца и добавить в опару, перемешать. Ввести муку, замешать тесто. На это уйдет минут 5-10.

7. Тесто в конце эластичное, приятное и мягкое, почти не прилипает к рукам.

Универсальное дрожжевое тесто для любой выпечки: всегда получается пышным

8. Смазываем тесто маслом, кладем в чистую миску, накрываем полотенцем и снова ставим в теплое место на 1 час. Тесто должно увеличиться вдвое.

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