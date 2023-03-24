Универсальное дрожжевое тесто для любой выпечки: всегда получается пышным
Традиционно для каждой выпечки используют индивидуальное тесто. Но можно запомнить всего один рецепт и смело использовать для любимых блюд. Следующее тесто подойдет абсолютно для всего: пирожков, сосисок в тесте, разнообразных пирогов.
Идея приготовления универсального дрожжевого теста опубликована на странице фудблогера Дарьи Ивановой (eatme_daily) в Instagram.
Ингредиенты для опары:
- 12 г – дрожжи сухие
- 3 ст.л – мука
- 1,5 ст.л – сахар
- 250 г – теплое молоко
Ингредиенты для теста:
- опара
- 500 г – мука (+/- 100 г)
- 70 г (на сладкие 100 г) – сахар
- 3 штуки – яйца
- масло подсолнечное
- соль
Для смазки: желток и молоко или вода 1 ст.л
Ингредиенты для начинки:
- 8 шт – сосиски, по желанию сыр слайсами
- 7 шт – яйца
- 70 г – сливочное масло
- 1 ч.л – чеснок гранулированный или свежий 1 зубчик
- пучок – укроп и зеленый лук
- соль и перец
Способ приготовления опары:
1. В большой миске в теплом молоке (важно именно в теплом, не горячем и не холодном) растворить дрожжи, добавить сахар и смешать муку.
2. Дрожжи и другие ингредиенты должны полностью раствориться.
3. Накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 15-20 минут.
4. Можно поставить в микроволновку или духовую, рядом разместить стакан с кипятком и закрыть дверцу. Дрожжи должны заработать.
5. Тем временем просеиваем муку, добавляем соль, сахар и перемешиваем.
6. Когда подошла опара, отдельно размешать яйца и добавить в опару, перемешать. Ввести муку, замешать тесто. На это уйдет минут 5-10.
7. Тесто в конце эластичное, приятное и мягкое, почти не прилипает к рукам.
8. Смазываем тесто маслом, кладем в чистую миску, накрываем полотенцем и снова ставим в теплое место на 1 час. Тесто должно увеличиться вдвое.
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