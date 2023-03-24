Традиционно для каждой выпечки используют индивидуальное тесто. Но можно запомнить всего один рецепт и смело использовать для любимых блюд. Следующее тесто подойдет абсолютно для всего: пирожков, сосисок в тесте, разнообразных пирогов.

Идея приготовления универсального дрожжевого теста опубликована на странице фудблогера Дарьи Ивановой (eatme_daily) в Instagram.

Ингредиенты для опары:

12 г – дрожжи сухие

3 ст.л – мука

1,5 ст.л – сахар

250 г – теплое молоко

Ингредиенты для теста:

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опара

500 г – мука (+/- 100 г)

70 г (на сладкие 100 г) – сахар

3 штуки – яйца

масло подсолнечное

соль

Для смазки: желток и молоко или вода 1 ст.л

Ингредиенты для начинки:

8 шт – сосиски, по желанию сыр слайсами

7 шт – яйца

70 г – сливочное масло

1 ч.л – чеснок гранулированный или свежий 1 зубчик

пучок – укроп и зеленый лук

соль и перец

Способ приготовления опары:

1. В большой миске в теплом молоке (важно именно в теплом, не горячем и не холодном) растворить дрожжи, добавить сахар и смешать муку.

2. Дрожжи и другие ингредиенты должны полностью раствориться.

3. Накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 15-20 минут.

4. Можно поставить в микроволновку или духовую, рядом разместить стакан с кипятком и закрыть дверцу. Дрожжи должны заработать.

5. Тем временем просеиваем муку, добавляем соль, сахар и перемешиваем.

6. Когда подошла опара, отдельно размешать яйца и добавить в опару, перемешать. Ввести муку, замешать тесто. На это уйдет минут 5-10.

7. Тесто в конце эластичное, приятное и мягкое, почти не прилипает к рукам.

8. Смазываем тесто маслом, кладем в чистую миску, накрываем полотенцем и снова ставим в теплое место на 1 час. Тесто должно увеличиться вдвое.

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