Мясо и много овощей можно сочетать не только в супе, но и сделать из этих ингредиентов рагу. Блюдо очень быстрое, потому что готовится в сковородке. Компоненты нужно просто нарезать.

Идея приготовления сытного рагу с мясом и овощами опубликована на странице фудблогера Яны с ником ya.na.cooking в Instagram. Блюдо очень бюджетное и хватит на всю семью.

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт

картофель – 4-6 шт

морковь – 1 шт

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сладкий перец – 1 шт

помидоры – 1-2 шт

сухой чеснок

сметана – 20 %

укроп

соль, перец

Способ приготовления:

1. Нарезать филе и овощи кубиками.

2. Обжарить филе с картофелем.

3. Когда картофель станет немного мягче – добавить морковь.

4. Через минуту добавить сладкий перец и помидор.

5. Добавить специи и сметану, перемешать.

6. Готовить к мягкости овощей и добавить немного укропа.

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