Универсальное рагу с курицей и овощами: очень сытное и бюджетное блюдо для всей семьи

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,4 т.
Универсальное рагу с курицей и овощами: очень сытное и бюджетное блюдо для всей семьи

Мясо и много овощей можно сочетать не только в супе, но и сделать из этих ингредиентов рагу. Блюдо очень быстрое, потому что готовится в сковородке. Компоненты нужно просто нарезать.

Идея приготовления сытного рагу с мясом и овощами опубликована на странице фудблогера Яны с ником ya.na.cooking в Instagram. Блюдо очень бюджетное и хватит на всю семью.

Универсальное рагу с курицей и овощами: очень сытное и бюджетное блюдо для всей семьи

Ингредиенты:

  • куриное филе – 2 шт
  • картофель – 4-6 шт
  • морковь – 1 шт
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  • сладкий перец – 1 шт
  • помидоры – 1-2 шт
  • сухой чеснок
  • сметана – 20 %
  • укроп
  • соль, перец

Способ приготовления:

Универсальное рагу с курицей и овощами: очень сытное и бюджетное блюдо для всей семьи

1. Нарезать филе и овощи кубиками.

2. Обжарить филе с картофелем.

Универсальное рагу с курицей и овощами: очень сытное и бюджетное блюдо для всей семьи

3. Когда картофель станет немного мягче – добавить морковь.

Универсальное рагу с курицей и овощами: очень сытное и бюджетное блюдо для всей семьи

4. Через минуту добавить сладкий перец и помидор.

5. Добавить специи и сметану, перемешать.

Универсальное рагу с курицей и овощами: очень сытное и бюджетное блюдо для всей семьи

6. Готовить к мягкости овощей и добавить немного укропа.

Универсальное рагу с курицей и овощами: очень сытное и бюджетное блюдо для всей семьи

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