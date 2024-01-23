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Универсальное рагу с курицей и овощами: очень сытное и бюджетное блюдо для всей семьи
Мясо и много овощей можно сочетать не только в супе, но и сделать из этих ингредиентов рагу. Блюдо очень быстрое, потому что готовится в сковородке. Компоненты нужно просто нарезать.
Идея приготовления сытного рагу с мясом и овощами опубликована на странице фудблогера Яны с ником ya.na.cooking в Instagram. Блюдо очень бюджетное и хватит на всю семью.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт
- картофель – 4-6 шт
- морковь – 1 шт
- сладкий перец – 1 шт
- помидоры – 1-2 шт
- сухой чеснок
- сметана – 20 %
- укроп
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Нарезать филе и овощи кубиками.
2. Обжарить филе с картофелем.
3. Когда картофель станет немного мягче – добавить морковь.
4. Через минуту добавить сладкий перец и помидор.
5. Добавить специи и сметану, перемешать.
6. Готовить к мягкости овощей и добавить немного укропа.
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