Универсальное тесто для домашних эклеров и профитролов: отлично пропекается и не крошится
Если вы приготовите эклеры или профитроли в домашних условиях – точно будете уверены в свежести и качестве ингредиентов такой выпечки. Нужно только сделать правильное тесто, которое не будет крошиться и быстро пропечь.
Идея приготовления универсального теста для эклеров и профитролов опубликована на странице фудблогера Анны Фил (_fil.anna_) в Instagram. Вы можете выбрать любой крем для начинки.
Ингредиенты:
- молоко – 250 мл
- сливочное масло – 100 г
- соль, сахар – щепотка
- мука – 160 г
- яйца – 4 шт
Способ приготовления:
1. В сотейник/кастрюлю с толстым дном добавить молоко, масло, сахар и соль.
2. Поставить на плиту и подогреваем помешивая, пока масса не начнет закипать.
3. Убавить огонь до минимума.
4. Добавить муку.
5. Все быстро и тщательно перемешать.
6. Еще 3 минутки держать на плите, перемешивая.
7. Снять с плиты.
8. Переложить массу в миску и охлаждать 10 минут.
9. После этого добавить яйца (предварительно немножко взбитые вилкой).
10. Яйца добавлять постепенно, частями и каждый раз взбивать миксером.
11. Поместить массу в кондитерский мешок и отсадить: на эклеры полоски +- 12 см, на профитроле – шарики.
12. Обязательно соблюдайте расстояние – при выпекании изделия увеличиваются в размере.
13. Выпекать в предварительно разогретой до 190 градусов духовке 20 минут.
14. Открыть и закрыть духовку буквально в секунду, чтобы вышел пар.
15. После этого убавить температуру до 170 градусов и еще подсушить 15 минут.
16. После выпечки изделия полностью охладить.
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