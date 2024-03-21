Если вы приготовите эклеры или профитроли в домашних условиях – точно будете уверены в свежести и качестве ингредиентов такой выпечки. Нужно только сделать правильное тесто, которое не будет крошиться и быстро пропечь.

Идея приготовления универсального теста для эклеров и профитролов опубликована на странице фудблогера Анны Фил (_fil.anna_) в Instagram. Вы можете выбрать любой крем для начинки.

Ингредиенты:

молоко – 250 мл

сливочное масло – 100 г

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соль, сахар – щепотка

мука – 160 г

яйца – 4 шт

Способ приготовления:

1. В сотейник/кастрюлю с толстым дном добавить молоко, масло, сахар и соль.

2. Поставить на плиту и подогреваем помешивая, пока масса не начнет закипать.

3. Убавить огонь до минимума.

4. Добавить муку.

5. Все быстро и тщательно перемешать.

6. Еще 3 минутки держать на плите, перемешивая.

7. Снять с плиты.

8. Переложить массу в миску и охлаждать 10 минут.

9. После этого добавить яйца (предварительно немножко взбитые вилкой).

10. Яйца добавлять постепенно, частями и каждый раз взбивать миксером.

11. Поместить массу в кондитерский мешок и отсадить: на эклеры полоски +- 12 см, на профитроле – шарики.

12. Обязательно соблюдайте расстояние – при выпекании изделия увеличиваются в размере.

13. Выпекать в предварительно разогретой до 190 градусов духовке 20 минут.

14. Открыть и закрыть духовку буквально в секунду, чтобы вышел пар.

15. После этого убавить температуру до 170 градусов и еще подсушить 15 минут.

16. После выпечки изделия полностью охладить.

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