Жареные пирожки – это отличная альтернатива любой выпечке. Жарятся они быстро, сюда подходит и соленая, и сладкая начинка. Главное – правильно приготовить пышное тесто.

Идея приготовления пышных жареных пирожков из тонкого теста опубликована на странице фудблогера Лилии Довгань (dovgan_lily_) в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 650 г + 3 ст.л на заварку

масло – 3 ст.л.

дрожжи – 50 грамм (прессованные)

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соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ст.л.

начинка по желанию – картофель, капуста, сыр + зелень и яйцо, повидло

Способ приготовления:

1. Сделать заварку: 3 ст.л муки + 3 ст.л растительного масла + соль залить крутым кипятком (250 мл) вымешать. Отставить для охлаждения.

2. Дрожжи +1 ст.л сахара залить 250 мл теплой воды.

3. Соединить заварку комнатной температуры с дрожжами и постепенно добавить муку (может потребоваться немного меньше или больше).

4. Вымешать тесто до комфортного для работы состояния (не забить мукой).

5. Присыпать рабочую поверхность мукой, раскатать тонкое тесто.

6. Вырезать круги.

7. Сформировать пирожки.

8. Жарить на среднем огне

9. Выложить на бумажные полотенца.