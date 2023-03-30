Идеальное тесто для жареных пирожков: подойдет соленая и сладкая начинка

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
3,5 т.
Идеальное тесто для жареных пирожков: подойдет соленая и сладкая начинка

Жареные пирожки – это отличная альтернатива любой выпечке. Жарятся они быстро, сюда подходит и соленая, и сладкая начинка. Главное – правильно приготовить пышное тесто.

Идея приготовления пышных жареных пирожков из тонкого теста опубликована на странице фудблогера Лилии Довгань (dovgan_lily_) в Instagram.

Идеальное тесто для жареных пирожков: подойдет соленая и сладкая начинка

Ингредиенты:

  • мука – 650 г + 3 ст.л на заварку
  • масло – 3 ст.л.
  • дрожжи – 50 грамм (прессованные)
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  • соль – 1 ч.л.
  • сахар – 1 ст.л.
  • начинка по желанию – картофель, капуста, сыр + зелень и яйцо, повидло

Способ приготовления:

 

1. Сделать заварку: 3 ст.л муки + 3 ст.л растительного масла + соль залить крутым кипятком (250 мл) вымешать. Отставить для охлаждения.

2. Дрожжи +1 ст.л сахара залить 250 мл теплой воды.

 

3. Соединить заварку комнатной температуры с дрожжами и постепенно добавить муку (может потребоваться немного меньше или больше).

4. Вымешать тесто до комфортного для работы состояния (не забить мукой).

Идеальное тесто для жареных пирожков: подойдет соленая и сладкая начинка

5. Присыпать рабочую поверхность мукой, раскатать тонкое тесто.

6. Вырезать круги.

7. Сформировать пирожки.

Идеальное тесто для жареных пирожков: подойдет соленая и сладкая начинка

8. Жарить на среднем огне

9. Выложить на бумажные полотенца.

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