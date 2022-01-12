Универсальные кляры, которые подойдут к любой рыбе: простые идеи
Такому блюду, как жареная рыба в кляре, уже не один десяток лет. Если когда-то ее готовили преимущественно на праздники, то сейчас это обычный продукт. Но все это из-за абсолютно банального кляра из яиц и муки. Если выбрать более интересные ингредиенты – можно получить настоящий деликатес, который станет отличным дополнением для вашего праздничного стола.
Идеи приготовления разнообразных кляров для рыбы опубликованы на странице salaty_zakusky в Instagram
1. Сырный кляр для рыбы
Ингредиенты:
майонез – 3 ст. л
яйца – 4 шт
твердый сыр – 100 г
Способ приготовления:
1. Слегка взбить яйцо с майонезом.
2. Добавить натертый сыр.
3. Посолить, поперчить, высыпать муку, тщательно перемешать.
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2. Картофельный кляр для рыбы
Ингредиенты:
картофель – 3 шт
яйца – 1 шт
мука – 2 ст. л
соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель натереть на крупной терке.
2. Добавить яйцо муку и соль.
3. Хорошо перемешать.
3. Кляр по-китайски для красной рыбы
Ингредиенты:
яйца – 1 шт
кукурузный крахмал – 2 ст.л
соль – по вкусу
специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Яйцо взбить с солью и специями, добавить крахмал.
2. Тщательно перемешать. Кусочки рыбного филе в этом кларе рекомендуется жарить на сильном огне.
4. Кляр на пиве
Ингредиенты:
яйца – 3 шт
мука – 200 г
темное пиво – 200 мл
соль – 0,3 ч. л.
Способ приготовления:
1. Отделите белки от желтков.
2. Желтки смешать с пивом и мукой.
3. Белки взбить в густую пену.
4. Ввести в смесь с мукой и желтками.
5. Аккуратно перемешать.
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