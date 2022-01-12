Универсальные кляры, которые подойдут к любой рыбе: простые идеи

Такому блюду, как жареная рыба в кляре, уже не один десяток лет. Если когда-то ее готовили преимущественно на праздники, то сейчас это обычный продукт. Но все это из-за абсолютно банального кляра из яиц и муки. Если выбрать более интересные ингредиенты – можно получить настоящий деликатес, который станет отличным дополнением для вашего праздничного стола.

Идеи приготовления разнообразных кляров для рыбы опубликованы на странице salaty_zakusky в Instagram

1. Сырный кляр для рыбы

Ингредиенты:

майонез – 3 ст. л

яйца – 4 шт

твердый сыр – 100 г

Способ приготовления:

1. Слегка взбить яйцо с майонезом.

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2. Добавить натертый сыр.

3. Посолить, поперчить, высыпать муку, тщательно перемешать.

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2. Картофельный кляр для рыбы

Ингредиенты:

картофель – 3 шт

яйца – 1 шт

мука – 2 ст. л

соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель натереть на крупной терке.

2. Добавить яйцо муку и соль.

3. Хорошо перемешать.

3. Кляр по-китайски для красной рыбы

Ингредиенты:

яйца – 1 шт

кукурузный крахмал – 2 ст.л

соль – по вкусу

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйцо взбить с солью и специями, добавить крахмал.

2. Тщательно перемешать. Кусочки рыбного филе в этом кларе рекомендуется жарить на сильном огне.

4. Кляр на пиве

Ингредиенты:

яйца – 3 шт

мука – 200 г

темное пиво – 200 мл

соль – 0,3 ч. л.

Способ приготовления:

1. Отделите белки от желтков.

2. Желтки смешать с пивом и мукой.

3. Белки взбить в густую пену.

4. Ввести в смесь с мукой и желтками.

5. Аккуратно перемешать.

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