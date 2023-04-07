Такой крем подходит абсолютно для любого вида теста. Если у вас есть уже готовые магазинные коржи – именно этой массой можно их перемазать. Крем в меру сладкий, густой и отлично пропитывается.

Идея приготовления универсального крема для тортов опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram.

Ингредиенты:

молоко – 1 литр

сахар – стакан (200 мл)

мука – 5 ст.л.

яйца – 4 шт.

сливочное масло – 180 г

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Способ приготовления:

1. Готовим крем в кастрюле с толстыми стенками, варим на маленьком огне.

2. Для начала нужно смешать яйца и сахар, хорошо перемешиваем их венчиком. Далее всыпаем муку и 200 мл молока от общего количества. Снова хорошо вымешиваем.

3. Оставшееся молоко доводим до кипения, далее вливаем яично-молочную смесь постоянно помешивая.

4. Варим на маленьком огне, все время мешаем и доводим до загустения.

5. Даем крему остыть до теплого состояния и добавляем нарезанное масло. Хорошо сбиваем венчиком или миксером.

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