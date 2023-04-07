Универсальный бюджетный крем для десерта: понадобится всего 5 компонентов
Такой крем подходит абсолютно для любого вида теста. Если у вас есть уже готовые магазинные коржи – именно этой массой можно их перемазать. Крем в меру сладкий, густой и отлично пропитывается.
Идея приготовления универсального крема для тортов опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram.
Ингредиенты:
- молоко – 1 литр
- сахар – стакан (200 мл)
- мука – 5 ст.л.
- яйца – 4 шт.
- сливочное масло – 180 г
Способ приготовления:
1. Готовим крем в кастрюле с толстыми стенками, варим на маленьком огне.
2. Для начала нужно смешать яйца и сахар, хорошо перемешиваем их венчиком. Далее всыпаем муку и 200 мл молока от общего количества. Снова хорошо вымешиваем.
3. Оставшееся молоко доводим до кипения, далее вливаем яично-молочную смесь постоянно помешивая.
4. Варим на маленьком огне, все время мешаем и доводим до загустения.
5. Даем крему остыть до теплого состояния и добавляем нарезанное масло. Хорошо сбиваем венчиком или миксером.
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