Универсальный кондитерский коврик на все случаи жизни: как выбрать

Новейшие технологии приготовления десертов требуют удобных, качественных и осовремененных девайсов. Кондитерский коврик – один из таких. Обычно в приготовлении различных блюд, в том числе выпечки, привыкли использовать пергаментную бумагу. Но она подходит далеко не для всех целей: скручивается, ускользает, пригорает и может оставить след на готовых изделиях. Поэтому, многие шеф-повара начали использовать специальные многофункциональные коврики.

Сегодня редакция FoodOboz делится секретами выбора и правильного использования ковриков для выпечки от известного украинского кондитера Лизы Глинской, которые она опубликовала на своей странице в Instagram.

Для чего можно использовать кондитерский коврик

Для выпечки

Для раскатки теста

При подготовке различных изделий к заморозке

Для сушки мармелада

Силиконовый перфорированный (в мелкую сетку):

Видео дня

Изготовление печенья, тартов, муссовых тортов и хрустящих основ

Заварного теста

Профитролей или эклеров

Для слоеного теста

Тефлоновый

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Для макарон⁣

Для бисквита

Для дрижджджовои выпечки

В чем удобство таких ковриков ⁣

Выдерживают низкие и высокие температуры (от -40 до +300 С) ⁣

Не требуют дополнительной смазки

Равномерно распределяют температуру по поверхности, что позволяет выпечке равномерно пропекается

К такому коврика изделия не прилипают

Легко моются и хранятся

Если коврик силиконовый, Лиза Глинская рекомендует приобрести именно тот, который прошит нитками. Он очень прочный и, благодаря нити, равномерно прогревается внутри.

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