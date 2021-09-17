Универсальный кондитерский коврик на все случаи жизни: как выбрать
Новейшие технологии приготовления десертов требуют удобных, качественных и осовремененных девайсов. Кондитерский коврик – один из таких. Обычно в приготовлении различных блюд, в том числе выпечки, привыкли использовать пергаментную бумагу. Но она подходит далеко не для всех целей: скручивается, ускользает, пригорает и может оставить след на готовых изделиях. Поэтому, многие шеф-повара начали использовать специальные многофункциональные коврики.
Сегодня редакция FoodOboz делится секретами выбора и правильного использования ковриков для выпечки от известного украинского кондитера Лизы Глинской, которые она опубликовала на своей странице в Instagram.
Для чего можно использовать кондитерский коврик
Для выпечки
Для раскатки теста
При подготовке различных изделий к заморозке
Для сушки мармелада
Силиконовый перфорированный (в мелкую сетку):
Изготовление печенья, тартов, муссовых тортов и хрустящих основ
Заварного теста
Профитролей или эклеров
Для слоеного теста
Тефлоновый
Для макарон
Для бисквита
Для дрижджджовои выпечки
В чем удобство таких ковриков
Выдерживают низкие и высокие температуры (от -40 до +300 С)
Не требуют дополнительной смазки
Равномерно распределяют температуру по поверхности, что позволяет выпечке равномерно пропекается
К такому коврика изделия не прилипают
Легко моются и хранятся
Если коврик силиконовый, Лиза Глинская рекомендует приобрести именно тот, который прошит нитками. Он очень прочный и, благодаря нити, равномерно прогревается внутри.
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