Универсальный кондитерский коврик на все случаи жизни: как выбрать

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
46
Универсальный кондитерский коврик на все случаи жизни: как выбрать

Новейшие технологии приготовления десертов требуют удобных, качественных и осовремененных девайсов. Кондитерский коврик – один из таких. Обычно в приготовлении различных блюд, в том числе выпечки, привыкли использовать пергаментную бумагу. Но она подходит далеко не для всех целей: скручивается, ускользает, пригорает и может оставить след на готовых изделиях. Поэтому, многие шеф-повара начали использовать специальные многофункциональные коврики.

Сегодня редакция FoodOboz делится секретами выбора и правильного использования ковриков для выпечки от известного украинского кондитера Лизы Глинской, которые она опубликовала на своей странице в Instagram.

Для чего можно использовать кондитерский коврик

  • Для выпечки

  • Для раскатки теста

  • При подготовке различных изделий к заморозке

  • Для сушки мармелада

Силиконовый перфорированный (в мелкую сетку):

Силиконовый коврик для выпечки
Видео дня

  • Изготовление печенья, тартов, муссовых тортов и хрустящих основ

  • Заварного теста

  • Профитролей или эклеров

  • Для слоеного теста

Тефлоновый

Тефлоновый коврик для выпечки

  • Для макарон⁣

  • Для бисквита

  • Для дрижджджовои выпечки

В чем удобство таких ковриков

  • Выдерживают низкие и высокие температуры (от -40 до +300 С) ⁣

  • Не требуют дополнительной смазки

  • Равномерно распределяют температуру по поверхности, что позволяет выпечке равномерно пропекается

  • К такому коврика изделия не прилипают

  • Легко моются и хранятся

Если коврик силиконовый, Лиза Глинская рекомендует приобрести именно тот, который прошит нитками. Он очень прочный и, благодаря нити, равномерно прогревается внутри.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты