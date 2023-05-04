Куриные голени имеют много сочного мяса и по сравнению со свининой они довольно быстро готовятся. Поэтому именно этот продукт следует выбирать для запекания. Но очень важно правильно замариновать мясо, чтобы оно было сочным. Для этого отлично подходит томатный сок.

Идея приготовления томатного маринада для куриных голеней опубликована на странице фудблогера Ольги Павлов (olha_pavliv_) в Instagram. Он не отягощает мясо лишним жиром, и при этом, придает сочности.

Ингредиенты:

куриные голени – 0.5 кг

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томатный сок – 50 мл

томатная паста – 1 ст. л.

паприка сладкая молотая – 1 ч.л.

приправа для курицы (которая больше нравится) – 1 ч.л.

чеснок – 1-2 зубчика

масло – 1 ст.л.

приправа карри – 1 ч.л.

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. К куриным голеням добавляем томатный сок, томатную пасту, паприку, приправу для курицы, карри, растительное масло, соль, перец и нарезанный чеснок.

2. Все хорошо перемешиваем.

3. Накрываем пищевой пленкой и помещаем в холодильник на 2-3 часа (лучше на ночь).

4. В форму ставим рукав, куда помещаем замаринованные голени, туда же выливаем маринад.

5. Рукав хорошо завязываем, расправляем и ставим в духовку 180-200° на 40-45 минут.

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