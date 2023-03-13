Именно курица – это идеальное мясо для жарки и запекания. Особенно вкусно, когда образуется хрустящая корочка и золотистый цвет. Этого можно добиться, приготовив вкусный универсальный маринад, который подходит и для крылышек, и для окорочков, и для голеней.

Идея приготовления универсального маринада для крылышек, окорочков и голеней опубликована на кулинарной странице fayna_kitchen в Instagram.

Ингредиенты:

50-100 мл соуса терияки (или соевого)

1 ст.л. меда

сушеный или давленый чеснок

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паприка молотая сладкая и/или копченая (лучше и та, и та)

молотый сушеный имбирь

Способ приготовления:

1. Всех специй должно быть примерно по пол чайной ложки.

2. Отлично перемешать.

3. Каждую ножку/крылышко погрузить в маринад.

4. Сложить все в миску и полить сверху остатками соуса.

5. Уложить в холодильник минимум на три часа.

6. Запекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке примерно 30-50 минут в зависимости от того, хотите ли вы хрустящую корочку.

7. Или можете приготовить мясо в этом маринаде на гриле.

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