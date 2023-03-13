Универсальный маринад для крылышек, окорочков и голеней: из чего приготовить
Именно курица – это идеальное мясо для жарки и запекания. Особенно вкусно, когда образуется хрустящая корочка и золотистый цвет. Этого можно добиться, приготовив вкусный универсальный маринад, который подходит и для крылышек, и для окорочков, и для голеней.
Идея приготовления универсального маринада для крылышек, окорочков и голеней опубликована на кулинарной странице fayna_kitchen в Instagram.
Ингредиенты:
- 50-100 мл соуса терияки (или соевого)
- 1 ст.л. меда
- сушеный или давленый чеснок
- паприка молотая сладкая и/или копченая (лучше и та, и та)
- молотый сушеный имбирь
Способ приготовления:
1. Всех специй должно быть примерно по пол чайной ложки.
2. Отлично перемешать.
3. Каждую ножку/крылышко погрузить в маринад.
4. Сложить все в миску и полить сверху остатками соуса.
5. Уложить в холодильник минимум на три часа.
6. Запекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке примерно 30-50 минут в зависимости от того, хотите ли вы хрустящую корочку.
7. Или можете приготовить мясо в этом маринаде на гриле.
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