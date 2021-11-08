Универсальный маринад для квашеных овощей: получатся очень хрустящими

Продлить срок хранения овощей и при этом сохранить всю их пользу возможно. Это можно сделать благодаря квашению. Для того чтобы их заквасить, не нужно иметь особых кулинарных способностей. Важно лишь знать правильный рецепт маринада. Благодаря ему овощи получаются хрустящими и в меру твердыми.

Универсальным маринадом для квашеных овощей поделилась фудблогер svitlana_fedoryaka. Опубликовано в Instagram. (Для того чтобы посмотреть видео, просскрольте новость до конца).

Ингредиенты на 1 кг овощей:

Вода – 1,5л

Розовая гималайская соль – 60 г

Травы: петрушка, кинза, укроп, хрен

Видео дня

Способ приготовления:

Развести соль в воде.

Залить полученной жидкостью овощи так, чтобы она полностью покрыла их.

Положить сверху груз (например, тяжелая тарелка). Закрыть емкость крышкой.

Поставить в тёплое и темное место на 6-7 дней.

Квашенные баклажаны по рецепту Татьяны Литвиновой, которым она поделилась на своем Youtube-канале

Ингредиенты:

Баклажаны – 1,5 кг

Морковь – 300 г

Перец сладкий – 150 г

Перец острый – 1 шт.

Чеснок

Зелень

Сельдерей

Для бланширования:

Вода – 1 л

Соль – 30 г

Маринад:

Вода – 1л

Соль – 50 г

Лавровые листья – 4 шт

Перец горошек – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Очистить баклажаны от плодоножек. Сделать в каждом надрезы по всей длине. Налить в кастрюлю воду. Посолите ее. Положить баклажаны. Варить до лёгкой мягкости. Приготовить маринад. Смешать лавровые листья, соль и смесь перцев. Залить горячей водой и дать остыть. Приготовить чеснок. Размельчить чеснок, острый и сладкий перец. Морковь натереть. Смешать ингредиенты. Базилик и кинзу порезать. Добавить к овощам. Тщательно перемешать. Отварить сельдерей. Готовые баклажаны отложить на поверхность и дать стекать излишней воде. Приблизительно на 30-40 минут. Начинить баклажаны. Выложить их в емкость. Завязать каждый баклажан сельдереем. Залить маринадом. Накрыть емкость марлей. Оставить кваситься на 5-7 дней.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :