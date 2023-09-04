Из сочных сезонных помидоров можно сделать вкусный универсальный соус на зиму. Он будет отличной альтернативой разнообразным магазинным кетчупам и томатной пасте. Соус очень универсальный, поэтому его можно использовать для пиццы, борща и других блюд.

Идея приготовления универсального соуса из помидоров на зиму опубликована на странице фудблогера Варвары с ником valerikiry в Instagram. Особого кисло-сладкого вкуса соусу добавляют яблоки.

Ингредиенты:

помидоры – 3,5 кг

лук – 500 г

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яблоки – 600 г

перец сладкий – 4 шт.

острый перец – 1 шт.

чеснок – 2 головки

лавровый лист – 3 шт.

уксус 9% – 40 мл

корица – 0,5 ч. л.

сахар – 4 ст. л.

соль – 1,5 ст. л.

Способ приготовления:

1. Помидоры разрезать на 4 части, поставить на огонь, довести до кипения, лишний сок слить.

2. Добавить так же нарезанный лук, яблоки, перец сладкий и острый, зубчики чеснока и лавровые листья.

3. Довести до кипения.

4. Сделать маленький огонь и тушить 20 минут, а после вытащить лавровые листья.

5. Взбить блендером, пропустить через сито.

6. Добавить соль, сахар, уксус, корицу.

7. Довести до кипения и варить еще 10-15 минут.

8. Разлить горячий кетчуп по стерилизованным банкам и закрыть на зиму.

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