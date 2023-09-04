Универсальный помидорный соус с секретными ингредиентами на зиму: подходит для пиццы или борща.

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Универсальный помидорный соус с секретными ингредиентами на зиму: подходит для пиццы или борща.

Из сочных сезонных помидоров можно сделать вкусный универсальный соус на зиму. Он будет отличной альтернативой разнообразным магазинным кетчупам и томатной пасте. Соус очень универсальный, поэтому его можно использовать для пиццы, борща и других блюд.

Идея приготовления универсального соуса из помидоров на зиму опубликована на странице фудблогера Варвары с ником valerikiry в Instagram. Особого кисло-сладкого вкуса соусу добавляют яблоки.

Универсальный помидорный соус с секретными ингредиентами на зиму: подходит для пиццы или борща.

Ингредиенты:

  • помидоры – 3,5 кг
  • лук – 500 г
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  • яблоки – 600 г
  • перец сладкий – 4 шт.
  • острый перец – 1 шт.
  • чеснок – 2 головки
  • лавровый лист – 3 шт.
  • уксус 9% – 40 мл
  • корица – 0,5 ч. л.
  • сахар – 4 ст. л.
  • соль – 1,5 ст. л.

Способ приготовления:

Универсальный помидорный соус с секретными ингредиентами на зиму: подходит для пиццы или борща.

1. Помидоры разрезать на 4 части, поставить на огонь, довести до кипения, лишний сок слить.

2. Добавить так же нарезанный лук, яблоки, перец сладкий и острый, зубчики чеснока и лавровые листья.

Универсальный помидорный соус с секретными ингредиентами на зиму: подходит для пиццы или борща.

3. Довести до кипения.

4. Сделать маленький огонь и тушить 20 минут, а после вытащить лавровые листья.

5. Взбить блендером, пропустить через сито.

Универсальный помидорный соус с секретными ингредиентами на зиму: подходит для пиццы или борща.

6. Добавить соль, сахар, уксус, корицу.

7. Довести до кипения и варить еще 10-15 минут.

Универсальный помидорный соус с секретными ингредиентами на зиму: подходит для пиццы или борща.

8. Разлить горячий кетчуп по стерилизованным банкам и закрыть на зиму.

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