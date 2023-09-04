Универсальный помидорный соус с секретными ингредиентами на зиму: подходит для пиццы или борща.
Из сочных сезонных помидоров можно сделать вкусный универсальный соус на зиму. Он будет отличной альтернативой разнообразным магазинным кетчупам и томатной пасте. Соус очень универсальный, поэтому его можно использовать для пиццы, борща и других блюд.
Идея приготовления универсального соуса из помидоров на зиму опубликована на странице фудблогера Варвары с ником valerikiry в Instagram. Особого кисло-сладкого вкуса соусу добавляют яблоки.
Ингредиенты:
- помидоры – 3,5 кг
- лук – 500 г
- яблоки – 600 г
- перец сладкий – 4 шт.
- острый перец – 1 шт.
- чеснок – 2 головки
- лавровый лист – 3 шт.
- уксус 9% – 40 мл
- корица – 0,5 ч. л.
- сахар – 4 ст. л.
- соль – 1,5 ст. л.
Способ приготовления:
1. Помидоры разрезать на 4 части, поставить на огонь, довести до кипения, лишний сок слить.
2. Добавить так же нарезанный лук, яблоки, перец сладкий и острый, зубчики чеснока и лавровые листья.
3. Довести до кипения.
4. Сделать маленький огонь и тушить 20 минут, а после вытащить лавровые листья.
5. Взбить блендером, пропустить через сито.
6. Добавить соль, сахар, уксус, корицу.
7. Довести до кипения и варить еще 10-15 минут.
8. Разлить горячий кетчуп по стерилизованным банкам и закрыть на зиму.
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