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Универсальный пряный маринад для скумбрии: рыба получается очень сочной
Скумбрия – это рыба, в которой достаточно много мяса и немного костей. Поэтому такой продукт очень часто выбирают для маринования. Следующий маринад готовится быстро и понадобятся для него бюджетные компоненты. Рыбу можно будет есть уже на следующий день.
Идея приготовления пряной маринованной скумдрии опубликована на странице фудблогера Виталины с ником vitala_foodblog в Instagram.
Ингредиенты для маринада:
- 0,5л. воды
- 2 ст.л. соли
- 1 ст.л. сахара
- 2 лавровых листочка
- 3-5 горошин душистого перца
- 7 горошин черного перца
- 1 ст.л. горчицы в зернах
- 2 ст.л. уксуса 9%
- 1 луковица
Способ приготовления:
1. Для маринада все ингредиенты вскипятить и охладить.
2. Скумбрию (1 шт.), помыть, порезать еще подмороженной.
3. Сложить в стеклянную емкость, пересыпая нарезанным луком.
4. Залить рыбу холодным маринадом.
5. Поставить в холодильник, есть на следующий день.
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