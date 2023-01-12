Скумбрия – это рыба, в которой достаточно много мяса и немного костей. Поэтому такой продукт очень часто выбирают для маринования. Следующий маринад готовится быстро и понадобятся для него бюджетные компоненты. Рыбу можно будет есть уже на следующий день.

Идея приготовления пряной маринованной скумдрии опубликована на странице фудблогера Виталины с ником vitala_foodblog в Instagram.

Ингредиенты для маринада:

0,5л. воды

2 ст.л. соли

1 ст.л. сахара

2 лавровых листочка

3-5 горошин душистого перца

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7 горошин черного перца

1 ст.л. горчицы в зернах

2 ст.л. уксуса 9%

1 луковица

Способ приготовления:

1. Для маринада все ингредиенты вскипятить и охладить.

2. Скумбрию (1 шт.), помыть, порезать еще подмороженной.

3. Сложить в стеклянную емкость, пересыпая нарезанным луком.

4. Залить рыбу холодным маринадом.

5. Поставить в холодильник, есть на следующий день.

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