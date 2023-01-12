Универсальный пряный маринад для скумбрии: рыба получается очень сочной

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно замариновать скумбрию

Скумбрия – это рыба, в которой достаточно много мяса и немного костей. Поэтому такой продукт очень часто выбирают для маринования. Следующий маринад готовится быстро и понадобятся для него бюджетные компоненты. Рыбу можно будет есть уже на следующий день.

Идея приготовления пряной маринованной скумдрии опубликована на странице фудблогера Виталины с ником vitala_foodblog в Instagram.

Универсальный пряный маринад для скумбрии: рыба получается очень сочной

Ингредиенты для маринада:

  • 0,5л. воды
  • 2 ст.л. соли
  • 1 ст.л. сахара
  • 2 лавровых листочка
  • 3-5 горошин душистого перца
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  • 7 горошин черного перца
  • 1 ст.л. горчицы в зернах
  • 2 ст.л. уксуса 9%
  • 1 луковица

Способ приготовления:

Универсальный пряный маринад для скумбрии: рыба получается очень сочной

1. Для маринада все ингредиенты вскипятить и охладить.

Универсальный пряный маринад для скумбрии: рыба получается очень сочной

2. Скумбрию (1 шт.), помыть, порезать еще подмороженной.

Универсальный пряный маринад для скумбрии: рыба получается очень сочной

3. Сложить в стеклянную емкость, пересыпая нарезанным луком.

Универсальный пряный маринад для скумбрии: рыба получается очень сочной

4. Залить рыбу холодным маринадом.

Универсальный пряный маринад для скумбрии: рыба получается очень сочной

5. Поставить в холодильник, есть на следующий день.

Универсальный пряный маринад для скумбрии: рыба получается очень сочной

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