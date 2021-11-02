Универсальный рецепт, который подойдет для любой рыбы: поможет раскрыть вкус

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
2,9 т.
Универсальный рецепт, который подойдет для любой рыбы: поможет раскрыть вкус

Рыба является одним из немногих продуктов, которые считаются источником большого количества питательных веществ. Поговаривают, что именно поэтому специалисты советуют употреблять этот продукт хотя бы 2-3 раза в неделю. Сохранить полезные свойства и полностью раскрыть вкус рыбы можно путем запекания. К тому же, такой способ помогает значительно сэкономить время.

Диетолог Богдана Тарасюк поделилась универсальным рецептом, который подойдет для любой рыбы. Опубликовано в Instagram.

Запеченная рыба с сыром

Ингредиенты:

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Перед приготовлением рыбу следует очистить и порезать

Способ приготовления:

  1. Лук порезать колечками и выложить в форму для выпекания.

  2. Рыбу почистить, порезать и положить на лук.

  3. Измельчить чеснок и посыпать им рыбу. Посолить и поперчить.

  4. Смазать сметаной.

  5. Порезать кольцами помидоры и выложить сверху.

  6. Потереть сыр и посыпать рыбу перед или после запекания.

  7. Перед подачей посыпать зеленью.

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