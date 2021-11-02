Универсальный рецепт, который подойдет для любой рыбы: поможет раскрыть вкус
Рыба является одним из немногих продуктов, которые считаются источником большого количества питательных веществ. Поговаривают, что именно поэтому специалисты советуют употреблять этот продукт хотя бы 2-3 раза в неделю. Сохранить полезные свойства и полностью раскрыть вкус рыбы можно путем запекания. К тому же, такой способ помогает значительно сэкономить время.
Диетолог Богдана Тарасюк поделилась универсальным рецептом, который подойдет для любой рыбы. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Лук порезать колечками и выложить в форму для выпекания.
Рыбу почистить, порезать и положить на лук.
Измельчить чеснок и посыпать им рыбу. Посолить и поперчить.
Смазать сметаной.
Порезать кольцами помидоры и выложить сверху.
Потереть сыр и посыпать рыбу перед или после запекания.
Перед подачей посыпать зеленью.
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