Универсальный рецепт, который подойдет для любой рыбы: поможет раскрыть вкус

Рыба является одним из немногих продуктов, которые считаются источником большого количества питательных веществ. Поговаривают, что именно поэтому специалисты советуют употреблять этот продукт хотя бы 2-3 раза в неделю. Сохранить полезные свойства и полностью раскрыть вкус рыбы можно путем запекания. К тому же, такой способ помогает значительно сэкономить время.

Диетолог Богдана Тарасюк поделилась универсальным рецептом, который подойдет для любой рыбы. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Рыба – 500 г

Томат – 1 шт

Лук – 2 шт

Сметана – 3-4 ст. л.

Твердый сыр – 50 г

Чеснок

Зелень

Соль

Перец

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Способ приготовления:

Лук порезать колечками и выложить в форму для выпекания. Рыбу почистить, порезать и положить на лук. Измельчить чеснок и посыпать им рыбу. Посолить и поперчить. Смазать сметаной. Порезать кольцами помидоры и выложить сверху. Потереть сыр и посыпать рыбу перед или после запекания. Перед подачей посыпать зеленью.

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