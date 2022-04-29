Универсальный шоколадный бисквит, который всегда поднимается: из чего приготовить тесто
Такой шоколадный бисквит подходит к любому крему. Особенно вкусным выходит знаменитый торт "Прага". Тесто хорошо пропекается, становится пышным и нежным. К тому же выпечка достаточно бюджетная, ведь в ее основе обычное какао.
Идея приготовления шоколадного бисквита опубликована на странице mrs.natalischka в Instagram.
Ингредиенты:
куриные яйца – 5 шт
сахар – 150 г
пшеничная мука – 80 г
какао-порошок – 50 г
кукурузный крахмал – 30 г
Способ приготовления:
1. В миску просеять пшеничную муку, добавить крахмал и какао-порошок.
2. Всё хорошо перемешать.
3. В отдельную чашку разбить яйца и добавить сахар.
4. Сбить все до однородности миксером.
5. Взбить до плотной густой пены.
6. В три-четыре приема добавить сухую смесь и осторожно замешать тесто.
7. Дно разъемной формы застелить пергаментной бумагой.
8. Вылить тесто и поставить в духовку, разогретую до 180 градусов.
10. Выпекать в течение 50 минут.
11. Готовый бисквит полностью охладить, а затем достать из формы.
12. Завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник на 2 часа.
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