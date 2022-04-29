Такой шоколадный бисквит подходит к любому крему. Особенно вкусным выходит знаменитый торт "Прага". Тесто хорошо пропекается, становится пышным и нежным. К тому же выпечка достаточно бюджетная, ведь в ее основе обычное какао.

Идея приготовления шоколадного бисквита опубликована на странице mrs.natalischka в Instagram.

Ингредиенты:

куриные яйца – 5 шт

сахар – 150 г

пшеничная мука – 80 г

какао-порошок – 50 г

кукурузный крахмал – 30 г

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Способ приготовления:

1. В миску просеять пшеничную муку, добавить крахмал и какао-порошок.

2. Всё хорошо перемешать.

3. В отдельную чашку разбить яйца и добавить сахар.

4. Сбить все до однородности миксером.

5. Взбить до плотной густой пены.

6. В три-четыре приема добавить сухую смесь и осторожно замешать тесто.

7. Дно разъемной формы застелить пергаментной бумагой.

8. Вылить тесто и поставить в духовку, разогретую до 180 градусов.

10. Выпекать в течение 50 минут.

11. Готовый бисквит полностью охладить, а затем достать из формы.

12. Завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник на 2 часа.

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