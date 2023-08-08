Универсальный соус песто к супам, салатам и бутербродам: можно замораживать на зиму
Домашний соус песто – это универсальная заправка для разных салатов, отличное дополнение к супам и борщам. Очень удобно заморозить такую заготовку и добавлять в блюда в любое время. Вкус такого соуса вас приятно удивит.
Идея приготовления универсального соуса песто опубликована на странице фудблогера Юлии с ником juli_co.ok в Instagram. Для основы можно брать не только традиционный базилик, но и смесь разной зелени.
Ингредиенты:
- 150-200 г зеленого базилика (можно петрушку, шпинат, и их смесь)
- 1-2 зубчика чеснока
- 40 г твердого сыра
- 2-3 ст.л. орехов (выбирайте по вкусу)
- 50 г оливкового масла extra (регулировать консистенцию)
- соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Зелень хорошо промыть и высушить.
2. Чеснок очистить.
3. Сыр порезать удобными кусочками.
4. Орехи почистить.
5. Все сбить в блендере.
6. Хранить в чистой баночке в холодильнике. Добавлять в суп, борщ, смазывать на хлеб.
7. Можно заморозить на зиму в чистой стеклянной посуде.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: