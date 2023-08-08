Домашний соус песто – это универсальная заправка для разных салатов, отличное дополнение к супам и борщам. Очень удобно заморозить такую заготовку и добавлять в блюда в любое время. Вкус такого соуса вас приятно удивит.

Идея приготовления универсального соуса песто опубликована на странице фудблогера Юлии с ником juli_co.ok в Instagram. Для основы можно брать не только традиционный базилик, но и смесь разной зелени.

Ингредиенты:

150-200 г зеленого базилика (можно петрушку, шпинат, и их смесь)

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1-2 зубчика чеснока

40 г твердого сыра

2-3 ст.л. орехов (выбирайте по вкусу)

50 г оливкового масла extra (регулировать консистенцию)

соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Зелень хорошо промыть и высушить.

2. Чеснок очистить.

3. Сыр порезать удобными кусочками.

4. Орехи почистить.

5. Все сбить в блендере.

6. Хранить в чистой баночке в холодильнике. Добавлять в суп, борщ, смазывать на хлеб.

7. Можно заморозить на зиму в чистой стеклянной посуде.

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