Универсальный сырный соус из натуральных ингредиентов: как приготовить в домашних условиях

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Универсальный сырный соус из натуральных ингредиентов: как приготовить в домашних условиях

Сырный соус часто используют для приготовления разнообразного фастфуда или подают с мясом. Такое дополнение придает блюдам особого вкуса. А чтобы не покупать магазинный соус с разнообразными консервантами и химией – сделайте его в домашних условиях.

Идея приготовления домашнего сырного соуса без химии опубликована на странице фудблогера Дарьи Дарико (recesi_dariko) в Instagram. В составе много молочных продуктов, поэтому по консистенции соус будет достаточно густым.

Универсальный сырный соус из натуральных ингредиентов: как приготовить в домашних условиях
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Ингредиенты:

  • тостовый сыр – 1 пачка (130 г)
  • тертый пармезан – 30 г
  • сливки 20% – 200 г
  • сливочное масло – 10 г
  • соль, перец по вкусу (сыр может быть разной солености, поэтому лучше присолить по вкусу)
  • специи: по 1/4 ч.л. паприки и прованских трав

Способ приготовления:

Универсальный сырный соус из натуральных ингредиентов: как приготовить в домашних условиях

1. Смешать сливки, сыр, соль, перец, специи.

Универсальный сырный соус из натуральных ингредиентов: как приготовить в домашних условиях

2. Немного перемешать.

Универсальный сырный соус из натуральных ингредиентов: как приготовить в домашних условиях

3. Варить на небольшом огне, постоянно помешивая минут 5.

4. После закипания добавить масло.

Универсальный сырный соус из натуральных ингредиентов: как приготовить в домашних условиях

5. Дать ему разойтись.

6. Перелить в холодную посуду.

Универсальный сырный соус из натуральных ингредиентов: как приготовить в домашних условиях

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