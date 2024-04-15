Универсальный сырный соус из натуральных ингредиентов: как приготовить в домашних условиях
Сырный соус часто используют для приготовления разнообразного фастфуда или подают с мясом. Такое дополнение придает блюдам особого вкуса. А чтобы не покупать магазинный соус с разнообразными консервантами и химией – сделайте его в домашних условиях.
Идея приготовления домашнего сырного соуса без химии опубликована на странице фудблогера Дарьи Дарико (recesi_dariko) в Instagram. В составе много молочных продуктов, поэтому по консистенции соус будет достаточно густым.
Ингредиенты:
- тостовый сыр – 1 пачка (130 г)
- тертый пармезан – 30 г
- сливки 20% – 200 г
- сливочное масло – 10 г
- соль, перец по вкусу (сыр может быть разной солености, поэтому лучше присолить по вкусу)
- специи: по 1/4 ч.л. паприки и прованских трав
Способ приготовления:
1. Смешать сливки, сыр, соль, перец, специи.
2. Немного перемешать.
3. Варить на небольшом огне, постоянно помешивая минут 5.
4. После закипания добавить масло.
5. Дать ему разойтись.
6. Перелить в холодную посуду.
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