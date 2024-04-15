Сырный соус часто используют для приготовления разнообразного фастфуда или подают с мясом. Такое дополнение придает блюдам особого вкуса. А чтобы не покупать магазинный соус с разнообразными консервантами и химией – сделайте его в домашних условиях.

Идея приготовления домашнего сырного соуса без химии опубликована на странице фудблогера Дарьи Дарико (recesi_dariko) в Instagram. В составе много молочных продуктов, поэтому по консистенции соус будет достаточно густым.

Видео дня

Ингредиенты:

тостовый сыр – 1 пачка (130 г)

тертый пармезан – 30 г

сливки 20% – 200 г

сливочное масло – 10 г

соль, перец по вкусу (сыр может быть разной солености, поэтому лучше присолить по вкусу)

специи: по 1/4 ч.л. паприки и прованских трав

Способ приготовления:

1. Смешать сливки, сыр, соль, перец, специи.

2. Немного перемешать.

3. Варить на небольшом огне, постоянно помешивая минут 5.

4. После закипания добавить масло.

5. Дать ему разойтись.

6. Перелить в холодную посуду.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: