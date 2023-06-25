Универсальный вишневый соус к мясу: сохраняется всю зиму
Сезонная вишня – отличный ингредиент не только для приготовления сладкого варенья, но и для вкусного пряного соуса к мясу. В составе есть специи, а также чеснок. Пикантность и легкая кислинка прекрасно дополнят буженину или домашнюю колбасу.
Идея приготовления вишневого соуса к мясу на зиму опубликована на странице фудблогера Алины Бакалейко (linaarsenjuk) в Instagram. Соус отлично сохраняется всю зиму.
Ингредиенты:
- вишни без косточек – 1 л.
- сахар – 10-12 ст.л.
- соль – 1 ст.л.
- карри – 1/2 п.
- паприка – 1 ч.л.
- перец чили – 1/8 ч.л.
- чеснок – 2 головки
Способ приготовления:
1. Вишни и специи (кроме чеснока) поместить в кастрюлю.
2. Поставить на средний огонь и варить после закипания 20 минут.
3. Охладить.
4. Добавить измельченный чеснок.
6. Взбить блендером и снова варить после закипания 20 минут.
7. Закрывать в стерилизованные банки.
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