Утка по-пекински: Клопотенко дал подсказки для идеального блюда

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
3,3 т.
Евгений Клопотенко поделился рецептом вкусной утки по-пекински

Если вы давно хотели приготовить утку по-пекински – самое время это сделать. Стоит сразу отметить, что сделать это блюдо по-настоящему вкусным – не легко. Но если все делать по рецепту – вы получите вкуснейшее угощение, которым вы сможете порадовать близких.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем YouTube-канале рецептом и секретами приготовления вкусной, хрустящей и ароматной утки по-пекински (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Советы эксперта:

  • утка для этого блюда должна быть максимально худой, так она хорошо прожарится

  • чтобы утка была хрустящей – отделите аккуратно руками кожу от мяса

  • налейте в миску кипяток, добавьте специи – кориандр, корицу, анис и 180 г соли, окуните туда утку и оставьте в этом маринаде минимум на 12 часов. Утка станет мягкой и вкусной.

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Ингредиенты:

  • Утка – 1 шт.

  • Соевый соус – 60 мл

  • Мед – 2 ст. л.

  • Имбирь –10 г

  • Чеснок – 2 зуб.

  • Тимьян – 4 веточки

  • Розмарин – 2 веточки

  • Перец Чили (в хлопьях) – 2 щепотки

  • Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Подготовьте утку: аккуратно отделите кожу от мяса, после – переложите утку в горячий маринад со специями и солью на 12 часов, можно на сутки.

Как правильно готовить утку по-пекински

2. По истечению времени достаньте утку, хорошо обсушите.

3. В кастрюлю налейте масло, хорошо нагрейте его.

Как жарить утку

4. Утку возьмите полотенцем так, чтобы вам было удобно ее держать и начинайте поливать горячим маслом, пока кожа не подрумянится и станет хрустящей.

5. Далее – переложите утку на противен, щедро смажьте медом и отправьте на 30 минут при 180 С.

Обязательно смажьте утку медом и соевым соусом

6. После еще полейте ее соевым соусом и и верните в духовку, изменив режим на гриль.

Подавать готовое блюдо можно с овощами и вкусными соусами

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