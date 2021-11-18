Утка по-пекински: Клопотенко дал подсказки для идеального блюда
Если вы давно хотели приготовить утку по-пекински – самое время это сделать. Стоит сразу отметить, что сделать это блюдо по-настоящему вкусным – не легко. Но если все делать по рецепту – вы получите вкуснейшее угощение, которым вы сможете порадовать близких.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем YouTube-канале рецептом и секретами приготовления вкусной, хрустящей и ароматной утки по-пекински (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Советы эксперта:
утка для этого блюда должна быть максимально худой, так она хорошо прожарится
чтобы утка была хрустящей – отделите аккуратно руками кожу от мяса
налейте в миску кипяток, добавьте специи – кориандр, корицу, анис и 180 г соли, окуните туда утку и оставьте в этом маринаде минимум на 12 часов. Утка станет мягкой и вкусной.
Ингредиенты:
Утка – 1 шт.
Соевый соус – 60 мл
Мед – 2 ст. л.
Имбирь –10 г
Чеснок – 2 зуб.
Тимьян – 4 веточки
Розмарин – 2 веточки
Перец Чили (в хлопьях) – 2 щепотки
Соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Подготовьте утку: аккуратно отделите кожу от мяса, после – переложите утку в горячий маринад со специями и солью на 12 часов, можно на сутки.
2. По истечению времени достаньте утку, хорошо обсушите.
3. В кастрюлю налейте масло, хорошо нагрейте его.
4. Утку возьмите полотенцем так, чтобы вам было удобно ее держать и начинайте поливать горячим маслом, пока кожа не подрумянится и станет хрустящей.
5. Далее – переложите утку на противен, щедро смажьте медом и отправьте на 30 минут при 180 С.
6. После еще полейте ее соевым соусом и и верните в духовку, изменив режим на гриль.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: