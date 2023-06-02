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Ужин из 3 ингредиентов из самых бюджетных продуктов для тех, кто не умеет готовить: делимся рецептом
Если вы хотите приготовить на ужин полезное, легкое блюдо, отличными продуктами будут – овощи, зелень, сыр, творог. Из них можно приготовить салат, закуску, намазку.
Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из редиски, с творогом и сметаной, который готовится 10 минут.
Ингредиенты:
- редис
- сыр
- сметана
- соль
Способ приготовления:
1. Порежьте слайсами редис.
2. Творог разомните вилкой.
3. Переложите в миску ингредиенты, добавьте сметану, соль, перемешайте и можно есть.
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