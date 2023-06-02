Ужин из 3 ингредиентов из самых бюджетных продуктов для тех, кто не умеет готовить: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Если вы хотите приготовить на ужин полезное, легкое блюдо, отличными продуктами будут – овощи, зелень, сыр, творог. Из них можно приготовить салат, закуску, намазку. 

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Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из редиски, с творогом и сметаной, который готовится 10 минут. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • редис
  • сыр
  • сметана
  • соль

Способ приготовления:

1. Порежьте слайсами редис. 

Редис для салата

2. Творог разомните вилкой. 

Приготовление салата

3. Переложите в миску ингредиенты, добавьте сметану, соль, перемешайте и можно есть. 

Готовый салат

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