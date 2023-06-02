Если вы хотите приготовить на ужин полезное, легкое блюдо, отличными продуктами будут – овощи, зелень, сыр, творог. Из них можно приготовить салат, закуску, намазку.

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из редиски, с творогом и сметаной, который готовится 10 минут.

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Ингредиенты:

редис

сыр

сметана

соль

Способ приготовления:

1. Порежьте слайсами редис.

2. Творог разомните вилкой.

3. Переложите в миску ингредиенты, добавьте сметану, соль, перемешайте и можно есть.

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