Ужин на скорую руку – что приготовить и какие продукты в этом помогут
Многим знакома ситуация, когда после тяжелого рабочего дня, совсем не имея сил, нужно приготовить вкусный ужин дома. При этом, так не хочется еще несколько часов проводить за плитой и доставка еды – ну, такой себе вариант. Тогда в игру вступает полет фантазии и импровизация с продуктами. Однако, не факт, что удачная.
Поэтому, как приготовить быстрый ужин и какие продукты в этом помогут – расскажет редакция FoodOboz.
Продукты, из которых можно приготовить быстрый ужин
Каши и макароны. И это было даже очевидно. Ведь, для приготовления такого гарнира вам понадобится максимум 30 минут. К тому же, его можно без проблем подать с овощным ассорти, салатом или соусом.
Морепродукты. Так, замороженные креветки или замороженное филе рыбы станет отличным вариантом для быстрого приема пищи. Отварить или запечь в духовке и заправить любимыми специями. Только 20 минут и – готово.
Консервированные продукты. Некоторые эксперты, конечно, на советуют часто употреблять консервы. Впрочем, консервированная фасоль – достаточно неплохой вариант. Добавить в суп или приготовить салат – выбор за вами.
Сегодня на ужин предлагаем приготовить вкусные драники с фаршем.
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
Фарш говядины – 300 г
Картофель – 7 шт
Лук – 1 шт
Яйца – 2 шт
Мука – 2 ст. л
Сметана, масло, специи – по вкусу
Способ приготовления:
Почистить картофель, натереть на терке, добавить яйца, муку и немного соли.
Размять руками фарш и добавить в него мелко порезанный лук.
Смешать картофельную и мясную массу.
Выложить небольшими порциями на разогретую сковороду и жарить с обеих сторон.
Подавать со сметаной.
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