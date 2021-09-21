Ужин на скорую руку – что приготовить и какие продукты в этом помогут

Многим знакома ситуация, когда после тяжелого рабочего дня, совсем не имея сил, нужно приготовить вкусный ужин дома. При этом, так не хочется еще несколько часов проводить за плитой и доставка еды – ну, такой себе вариант. Тогда в игру вступает полет фантазии и импровизация с продуктами. Однако, не факт, что удачная.

Поэтому, как приготовить быстрый ужин и какие продукты в этом помогут – расскажет редакция FoodOboz.

Продукты, из которых можно приготовить быстрый ужин

Каши и макароны. И это было даже очевидно. Ведь, для приготовления такого гарнира вам понадобится максимум 30 минут. К тому же, его можно без проблем подать с овощным ассорти, салатом или соусом.

Морепродукты. Так, замороженные креветки или замороженное филе рыбы станет отличным вариантом для быстрого приема пищи. Отварить или запечь в духовке и заправить любимыми специями. Только 20 минут и – готово.

Консервированные продукты. Некоторые эксперты, конечно, на советуют часто употреблять консервы. Впрочем, консервированная фасоль – достаточно неплохой вариант. Добавить в суп или приготовить салат – выбор за вами.

Видео дня

Сегодня на ужин предлагаем приготовить вкусные драники с фаршем.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

Фарш говядины – 300 г

Картофель – 7 шт

Лук – 1 шт

Яйца – 2 шт

Мука – 2 ст. л

Сметана, масло, специи – по вкусу

Способ приготовления:

Почистить картофель, натереть на терке, добавить яйца, муку и немного соли. Размять руками фарш и добавить в него мелко порезанный лук. Смешать картофельную и мясную массу. Выложить небольшими порциями на разогретую сковороду и жарить с обеих сторон. Подавать со сметаной.

Также, на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: