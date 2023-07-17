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Ужин за 10 минут из бюджетных продуктов: оригинальная идея и рецепт вкусного блюда
Если вы очень быстро хотите приготовить вкусное блюдо для ужина, идеальными продукта для этого будут – макароны, овощи и морепродукты.
Кулинар Светлана поделилась в Instagram рецептом вкусного блюда для ужина з 10 минут, основа которого – паста, шпинат, лук, морковь и тунец.
Ингредиенты:
- морковь – 1 шт.
- паста
- лук – 1 шт.
- тунец – 1 банка
- шпинат – 100 г
- чеснок – 1 зуб.
- сливки – несколько ложек
- пармезан
Способ приготовления:
1. Шпинат разморозьте.
2. Лук и морковь обжарьте до готовности, добавьте шпинат, тунец и сливки, тушите несколько минут. Добавьте полуготовую пасту, перемешайте.
Готовое блюдо подавайте с тертым пармезаном.
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