Ужин за 10 минут из бюджетных продуктов: оригинальная идея и рецепт вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт блюда для ужина

Если вы очень быстро хотите приготовить вкусное блюдо для ужина, идеальными продукта для этого будут – макароны, овощи и морепродукты. 

Вкусная паста с тунцом для обеда и ужина

Кулинар Светлана поделилась в Instagram рецептом вкусного блюда для ужина з 10 минут, основа которого – паста, шпинат, лук, морковь и тунец. 

Рецепт блюда для ужина
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Ингредиенты:

  • морковь – 1 шт.
  • паста 
  • лук –  1 шт.
  • тунец – 1 банка 
  • шпинат – 100 г
  • чеснок – 1 зуб. 
  • сливки – несколько ложек 
  • пармезан 

Способ приготовления:

1. Шпинат разморозьте. 

Шпинат для приготовления блюда

2. Лук и морковь обжарьте до готовности, добавьте шпинат, тунец и сливки, тушите несколько минут. Добавьте полуготовую пасту, перемешайте. 

Овощи для блюда

Готовое блюдо подавайте с тертым пармезаном. 

Паста для ужина

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