Если вы очень быстро хотите приготовить вкусное блюдо для ужина, идеальными продукта для этого будут – макароны, овощи и морепродукты.

Кулинар Светлана поделилась в Instagram рецептом вкусного блюда для ужина з 10 минут, основа которого – паста, шпинат, лук, морковь и тунец.

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Ингредиенты:

морковь – 1 шт.

паста

лук – 1 шт.

тунец – 1 банка

шпинат – 100 г

чеснок – 1 зуб.

сливки – несколько ложек

пармезан

Способ приготовления:

1. Шпинат разморозьте.

2. Лук и морковь обжарьте до готовности, добавьте шпинат, тунец и сливки, тушите несколько минут. Добавьте полуготовую пасту, перемешайте.

Готовое блюдо подавайте с тертым пармезаном.

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