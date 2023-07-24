Идеальным продуктом для приготовления быстрого и сытного блюда для ужина являются любые макароны, фарш и томатный соус. Из этих трех простых продуктов вы получите очень сытное и вкусное блюдо для всей семье всего за 10-15 минут.

Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом вкусных макарон с фаршем и томатной пастой, с луком и специями.

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Ингредиенты:

фарш – 300 г

лук – 2 шт.

томатная паста – 3 ст. л.

вода

макароны – 400 г

соль, паприка, сушеная зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. На растительном масле обжарьте лук с фаршем, добавьте специи и соус, томатную пасту и протушите 2 минуты.

2. Добавьте макароны и залейте горячей водой, чтобы ее уровень был выше на 1 см, и тушите под крышкой на медленном огне до готовности.

Готовое блюдо посыпьте сыром перед подачей!

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