Ужин за 15 минут: оригинальное приготовление пасты

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Ужин за 15 минут: оригинальное приготовление пасты

Пасту без преувеличений любят все. А тем более тогда, когда ее можно приготовить всего за 15 минут. Это идеальный вариант сытного и вкусного ужина. А если добавить к блюду совсем чуть-чуть вина, то такой пастой можно даже угощать гостей.

Рецептом пасты в красном вине с орехами поделилась повар Елена Ермоленко. Опубликовано в Instagram.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • Спагетти – 0,5 п

  • Лук – 1\2 шт

  • Чеснок – 2 зубчика

  • Бульон – 300 мл

  • Красное вино – 0,5 ст.

  • Грецкие орехи

  • Пармезан

  • Зелень

  • Базилик

Способ приготовления:

1. Измельчить лук и чеснок. Обжарить несколько минут на оливковом масле.

Для начала нужно обжарить лук вместе с чесноком
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2. Положить на сковороду спагетти.

Бульон и красное вино – ингредиенты для пасты

3. Залить бульоном и вином, посыпать базиликом. Готовить под крышкой примерно 15 минут, постоянно помешивая.

Перед подачей пасту лучше всего посыпать зеленью и орехами

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