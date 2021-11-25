Ужин за 15 минут: оригинальное приготовление пасты
Пасту без преувеличений любят все. А тем более тогда, когда ее можно приготовить всего за 15 минут. Это идеальный вариант сытного и вкусного ужина. А если добавить к блюду совсем чуть-чуть вина, то такой пастой можно даже угощать гостей.
Рецептом пасты в красном вине с орехами поделилась повар Елена Ермоленко. Опубликовано в Instagram.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
Спагетти – 0,5 п
Лук – 1\2 шт
Чеснок – 2 зубчика
Бульон – 300 мл
Красное вино – 0,5 ст.
Грецкие орехи
Пармезан
Зелень
Базилик
Способ приготовления:
1. Измельчить лук и чеснок. Обжарить несколько минут на оливковом масле.
2. Положить на сковороду спагетти.
3. Залить бульоном и вином, посыпать базиликом. Готовить под крышкой примерно 15 минут, постоянно помешивая.
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