Ужин за 15 минут: оригинальное приготовление пасты

Пасту без преувеличений любят все. А тем более тогда, когда ее можно приготовить всего за 15 минут. Это идеальный вариант сытного и вкусного ужина. А если добавить к блюду совсем чуть-чуть вина, то такой пастой можно даже угощать гостей.

Рецептом пасты в красном вине с орехами поделилась повар Елена Ермоленко. Опубликовано в Instagram.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

Спагетти – 0,5 п

Лук – 1\2 шт

Чеснок – 2 зубчика

Бульон – 300 мл

Красное вино – 0,5 ст.

Грецкие орехи

Пармезан

Зелень

Базилик

Способ приготовления:

1. Измельчить лук и чеснок. Обжарить несколько минут на оливковом масле.

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2. Положить на сковороду спагетти.

3. Залить бульоном и вином, посыпать базиликом. Готовить под крышкой примерно 15 минут, постоянно помешивая.

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