Ужин за 3 минуты: полезный и вкусный салат из черемши и яиц
Весна – идеальный сезон полезных, молодых овощей, зелени и ягод, среди которых: кабачки, огурцы, укроп, петрушка, шпинат, горох, сельдерей, черемша. Все эти овощи отлично сочетаются с разными продуктами и маслами, поэтому из них получатся очень полезные и вкусные салаты.
Кулинар Ольга Головина поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из черемши, яиц и йогурта, который будет идеальным блюдом для легкого ужина.
Ингредиенты:
черемша – 2 пучка
яйца – 6 шт.
йогурт, сметана, кефир или домашний майонез – 2 ч. л.
соль – по вкусу
Способ приготовления: ⠀
1. Помойте тщательно черемшу.
2. Отварите яйца.
3. Порежьте кубиком черемшу и яйца.
4. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте йогурт или сметану, посолите, перемешайте и можно есть вкусный и легкий салат.