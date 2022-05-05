Ужин за 3 минуты: полезный и вкусный салат из черемши и яиц

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт полезного салата

Весна – идеальный сезон полезных, молодых овощей, зелени и ягод, среди которых: кабачки, огурцы, укроп, петрушка, шпинат, горох, сельдерей, черемша. Все эти овощи отлично сочетаются с разными продуктами и маслами, поэтому из них получатся очень полезные и вкусные салаты.

Рецепты салатов из черемши

Кулинар Ольга Головина поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из черемши, яиц и йогурта, который будет идеальным блюдом для легкого ужина.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • черемша – 2 пучка

Свежая черемша

  • яйца – 6 шт.

Вареные яйца

  • йогурт, сметана, кефир или домашний майонез – 2 ч. л.

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Домашний майонез

  • соль – по вкусу

Способ приготовления: ⠀

1. Помойте тщательно черемшу.

Рецепт салата с черемшей

2. Отварите яйца.

Приготовление салата

3. Порежьте кубиком черемшу и яйца.

Салат из яиц и черемши

​​​​​​​4. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте йогурт или сметану, посолите, перемешайте и можно есть вкусный и легкий салат.

Вкусный салат

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