Весна – идеальный сезон полезных, молодых овощей, зелени и ягод, среди которых: кабачки, огурцы, укроп, петрушка, шпинат, горох, сельдерей, черемша. Все эти овощи отлично сочетаются с разными продуктами и маслами, поэтому из них получатся очень полезные и вкусные салаты.

Кулинар Ольга Головина поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из черемши, яиц и йогурта, который будет идеальным блюдом для легкого ужина.

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Ингредиенты:

черемша – 2 пучка

яйца – 6 шт.

йогурт, сметана, кефир или домашний майонез – 2 ч. л. ​​​​​​​

соль – по вкусу

Способ приготовления: ⠀

1. Помойте тщательно черемшу.

2. Отварите яйца.

3. Порежьте кубиком черемшу и яйца.

​​​​​​​4. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте йогурт или сметану, посолите, перемешайте и можно есть вкусный и легкий салат.