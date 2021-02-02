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Ужин за 30 минут: гречневая лапша с брокколи и арахисом

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Для того, чтобы приготовить ужин за полчаса, необязательно быть Джейми Оливером. Справиться с такой задачей может любой, было бы желание.

В рубрике "Ужин за 30 минут" редакция FoodOboz предлагает вам максимально простой рецепт: гречневую лапшу с брокколи и арахисом. Уверяем вас: на приготовление этого блюда вам понадобится даже меньше тридцати минут.

Гречневую лапшу можно подавать как в горячем, так и в холодном виде.

Гречневую лапшу можно подавать как в горячем, так и в холодном виде. Источник: shecanteatwhat.com

shecanteatwhat.com

  • гречневая лапша – 2 жмени

  • маленькая брокколи – 1 шт.

  • арахис – 2 ст. л.

  • синий лук – 1 шт. (небольшой)

  • соевый соус – 5 ст. л.

  • растительное масло – для жарки

  • перец чили в хлопьях – щепотка

  • имбирь – небольшой кусочек

  • чеснок – 2 зубчика

  • зелень – для подачи

  1. Арахис подсушить на сковороде без масла. Лапшу отварить согласно инструкции на упаковке. Брокколи помыть, разобрать на соцветья.

  2. Лук, имбирь и чеснок почистить. Нарезать все соломкой, выложить в раскаленную и смазанную маслом сковороду. Добавить брокколи и жарить на сильном огне, постоянно помешивая.

  3. Когда овощи подрумянятся, добавить на сковороду отваренную лапшу, влить соевый соус и посыпать хлопьями перца чили. Жарить, помешивая, еще пару минут.

  4. При подаче посыпать арахисом и мелко рубленной зеленью – кинзой или зеленым луком.

Солить лапшу не нужно, так как соевый соус достаточно соленый. Подавать такое блюдо можно как в горячем, так и в холодном виде.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как сварить идеальные спагетти и давал подробную инструкцию от известного британского шефа Гордона Рамзи.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
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ужин за 30 минут рецепт
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