Ужин за 30 минут: гречневая лапша с брокколи и арахисом

Для того, чтобы приготовить ужин за полчаса, необязательно быть Джейми Оливером. Справиться с такой задачей может любой, было бы желание.

В рубрике "Ужин за 30 минут" редакция FoodOboz предлагает вам максимально простой рецепт: гречневую лапшу с брокколи и арахисом. Уверяем вас: на приготовление этого блюда вам понадобится даже меньше тридцати минут.

Гречневую лапшу можно подавать как в горячем, так и в холодном виде. Источник: shecanteatwhat.com shecanteatwhat.com

гречневая лапша – 2 жмени

маленькая брокколи – 1 шт.

арахис – 2 ст. л.

синий лук – 1 шт. (небольшой)

соевый соус – 5 ст. л.

растительное масло – для жарки

перец чили в хлопьях – щепотка

имбирь – небольшой кусочек

чеснок – 2 зубчика

зелень – для подачи

Арахис подсушить на сковороде без масла. Лапшу отварить согласно инструкции на упаковке. Брокколи помыть, разобрать на соцветья. Лук, имбирь и чеснок почистить. Нарезать все соломкой, выложить в раскаленную и смазанную маслом сковороду. Добавить брокколи и жарить на сильном огне, постоянно помешивая. Когда овощи подрумянятся, добавить на сковороду отваренную лапшу, влить соевый соус и посыпать хлопьями перца чили. Жарить, помешивая, еще пару минут. При подаче посыпать арахисом и мелко рубленной зеленью – кинзой или зеленым луком.

Солить лапшу не нужно, так как соевый соус достаточно соленый. Подавать такое блюдо можно как в горячем, так и в холодном виде.

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