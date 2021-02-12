Ужин за 30 минут: паста с томатами и фетой по рецепту Эктора Хименеса-Браво

Для того, чтобы приготовить ужин за полчаса, необязательно быть Джейми Оливером. Справиться с такой задачей может любой, было бы желание. Тем более, что простые рецепты можно найти у любого, даже самого именитого шефа.

В рубрике "Ужин за 30 минут" редакция FoodOboz рассказывает, как приготовить пасту с томатами черри, сыром фета и базиликом: блюдо побило рекорды популярности в TikTok и перекочевало в другие соцсети. Рецептом блюда на своей страничке в Instagram поделился известный шеф-повар и судья телепроекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво (чтобы посмотреть видео, доскоролльте новость до конца).

"Рецепт, который разлетелся по всему миру за несколько дней. Я считаю, что очень важно оставаться на вкладке "в тренде", поэтому предлагаю и вам приготовить вместе со мной вкусную и очень легкую пасту", – прокомментировал рецепт Эктор.

томаты черри – 600 г

фета – 300 г

короткая паста – 250 г

оливковое масло – 100 мл

чеснок – 2 зубчика

соль, перец – по вкусу

базилик – несколько веточек

Духовку нагреть до 200 градусов. Пасту отварить согласно инструкции на упаковке. В форму выложить фету и томаты. Посыпать солью и перцем, полить оливковым маслом. Поставить в духовку, запекать 20-30 минут. Фету измельчить вместе с томатами, добавить отваренную пасту, базилик и чеснок. Все хорошо перемешать и подавать к столу.

Ранее OBOZREVATEL делился рецептом запеченной курицы от известного шефа Джейми Оливера. Птица по его рецепту получается сочной, мягкой и с хрустящей корочкой.

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