В американском пиве обнаружили коронавирус

В партии пива, которое завезли из Соединенных Штатов в город Тяньзцинь на севере Китая, обнаружили COVID-19. Следы коронавируса нашли на упаковке.

В Тяньзцинь пиво прибыло между 20 октября 2020 года и 6 января 2021 года и находилось на складе логистической компании. РНК вируса был обнаружен на двух образцах внешней упаковки пива. Повторное тестирование подтвердило наличие COVID-19, пишет Global Times.

Пиво завезли из США для проведения пивных фестивалей. Дезинфекция упаковок с импортным пивом была одним из условий проведения мероприятий.

Сотрудники склада, которые непосредственно контактировали с товаром, сдали тесты на коронавирус. У половины из них результат оказался отрицательными, остальные ждут результатов. Также протестировали и отправили на карантин и работников логистического парка. "Зараженное" пиво герметично запаковали и продезинфицировали.

Это не первый случай, когда Китай обнаруживает присутствие коронавируса на упаковках импортных товаров: на прошлой неделе OBOZREVATEL сообщал о том, что вирус обнаружили на упаковках с новозеландским сухим молоком и украинской сухой сывороткой.

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