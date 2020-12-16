Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

В Америке "бум" на алкогольное мороженое

1.1т
Читать материал на украинском

Из-за пандемии коронавируса в Америке резко вырос спрос на мороженое с содержанием алкоголя. Такой десерт помогает американцам избавиться от стресса и нервного напряжения.

Об этом в интервью изданию Food Business News рассказала основательница компании Liquorem Holdings Дженнифер Рэндалл-Коллинз. По ее словам, несмотря на то, что и до карантина спрос на алкогольное мороженое постоянно увеличивался, сейчас популярность этого десерта выросла в разы.

Рэндалл-Коллинз запустила свой стартап по производству мороженого с алкоголем в 2015 году. Ее бренд Proof Alcohol стартовал с семейного рецепта мороженого на основе бурбона.

"В Кентукки бурбон используют все и добавляют абсолютно в любую еду. Даже в свой бурбон они добавляют бурбон", — рассказала Рэндалл-Коллинз.

Девушка решила пойти другим путем и сделала мороженое на основе бурбона. Свой рецепт он проверила на жителях Южной Каролины: сочетание классического сливочного пломбира с крепким алкоголем быстро нашло много поклонников. Уже три года спустя вместе со своим деловым партнером Рэндалл-Коллинз выкупила долю у первоначальных инвесторов и вывела бренд на международный уровень.

Сейчас она предлагает покупателям три постоянных вкуса: виски c шоколадом мокко, клубничный виски и бурбон с карамелью. Также в меню есть сезонные вкусы, которые постоянно меняются. Например, этим летом на рынок были выпущены кокосовый ром и виски с чизкейком. В сентябре компания представила мороженое со вкусом виски с тыквой, специями и яблочным пирогом, а в ноябре — фисташковый ром, бурбон с шоколадной вишней и мятный виски.

Все варианты мороженого содержат в своем составе 7% алкоголя, что в свою очередь делает каждую порцию мороженого равной крепкому пиву.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что британский ученый в сфере питания и вкуса Сара Кемп назвала шесть правил употребления мороженого. По ее словам, эти советы помогут полностью раскрыть вкус холодного десерта.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Место
США
Тег
алкоголь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
FoodOboz