В Америке "бум" на алкогольное мороженое

Из-за пандемии коронавируса в Америке резко вырос спрос на мороженое с содержанием алкоголя. Такой десерт помогает американцам избавиться от стресса и нервного напряжения.

Об этом в интервью изданию Food Business News рассказала основательница компании Liquorem Holdings Дженнифер Рэндалл-Коллинз. По ее словам, несмотря на то, что и до карантина спрос на алкогольное мороженое постоянно увеличивался, сейчас популярность этого десерта выросла в разы.

Рэндалл-Коллинз запустила свой стартап по производству мороженого с алкоголем в 2015 году. Ее бренд Proof Alcohol стартовал с семейного рецепта мороженого на основе бурбона.

"В Кентукки бурбон используют все и добавляют абсолютно в любую еду. Даже в свой бурбон они добавляют бурбон", — рассказала Рэндалл-Коллинз.

Девушка решила пойти другим путем и сделала мороженое на основе бурбона. Свой рецепт он проверила на жителях Южной Каролины: сочетание классического сливочного пломбира с крепким алкоголем быстро нашло много поклонников. Уже три года спустя вместе со своим деловым партнером Рэндалл-Коллинз выкупила долю у первоначальных инвесторов и вывела бренд на международный уровень.

Сейчас она предлагает покупателям три постоянных вкуса: виски c шоколадом мокко, клубничный виски и бурбон с карамелью. Также в меню есть сезонные вкусы, которые постоянно меняются. Например, этим летом на рынок были выпущены кокосовый ром и виски с чизкейком. В сентябре компания представила мороженое со вкусом виски с тыквой, специями и яблочным пирогом, а в ноябре — фисташковый ром, бурбон с шоколадной вишней и мятный виски.

Все варианты мороженого содержат в своем составе 7% алкоголя, что в свою очередь делает каждую порцию мороженого равной крепкому пиву.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что британский ученый в сфере питания и вкуса Сара Кемп назвала шесть правил употребления мороженого. По ее словам, эти советы помогут полностью раскрыть вкус холодного десерта.

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