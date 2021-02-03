В США придумали пластырь, который сохраняет еду свежей и хрустящей

Американский стартап SAVRpak придумал специальный пластырь, который позволяет сохранять горячую еду свежей и хрустящей.

Пластырь наклеивается на внутреннюю часть крышки пищевого контейнера и поглощает конденсат, который появляется от испарений горячей еды, пишет Daily Mail. В результате этого содержимое не промокает, а во время доставки остается свежим и хрустящим (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Конденсат – враг свежих продуктов. К сожалению, любая еда создает конденсат, будь то картофель фри, куриные крылышки или салат, – говорят в компании SAVRpak. – Мы придумали замороженный пластырь, который вытягивает влагу из воздуха контейнера, прежде чем она превращается в конденсат".

Представители компании утверждают, что их пластыри снижают влажность в упаковке до 45%. Компания уже успела получить признание в отрасли, завоевав награды в четырех номинациях на премии World Food Innovation Awards.

Упаковка из 10 пластырей стоит всего 2 доллара. Сейчас пластыри используют только несколько компаний в Сан-Диего, однако в SAVRpak говорят, что к ним уже обратились и рестораны, и крупные супермаркеты с предложением о сотрудничестве.

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