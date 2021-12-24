В чем главный секрет пышных и высоких оладий: лакомство родом из детства

Оладьи, как и сырники, являются одним из лучших завтраков – вкусные, сытные и очень простые в приготовлении. У бабушки они всегда получались высокими, очень мягкими и пышными. Но сейчас не каждой хозяйке удается добиться такого результата.

Как оказывается, все дело в тесте – оно должно быть достаточно густым. Об этом рассказала, а также поделилась рецептом оладий фудблогер Анастасия Солопий. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

сметана 15-20% – 150 г

мука – 100 г

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яйца – 1 шт

сахар – 20 г

сода – 3 г

Способ приготовления:

1. Сметан взбить с яйцом и сахаром.

2. Просеять муку с содой. Добавить в яичную массу.

3. Жарить на маленьком огне на сковороде с маслом под крышкой.

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