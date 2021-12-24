В чем главный секрет пышных и высоких оладий: лакомство родом из детства
Оладьи, как и сырники, являются одним из лучших завтраков – вкусные, сытные и очень простые в приготовлении. У бабушки они всегда получались высокими, очень мягкими и пышными. Но сейчас не каждой хозяйке удается добиться такого результата.
Как оказывается, все дело в тесте – оно должно быть достаточно густым. Об этом рассказала, а также поделилась рецептом оладий фудблогер Анастасия Солопий. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
сметана 15-20% – 150 г
мука – 100 г
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яйца – 1 шт
сахар – 20 г
сода – 3 г
Способ приготовления:
1. Сметан взбить с яйцом и сахаром.
2. Просеять муку с содой. Добавить в яичную массу.
3. Жарить на маленьком огне на сковороде с маслом под крышкой.
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