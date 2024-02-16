Сосиски – это достаточно универсальный продукт. Изделия можно приготовить совершенно разными способами, все зависит от того, сколько времени у вас есть. Но, к сожалению, сосиски получаются далеко не всегда действительно вкусными.

Кулинар и соавтор интернет-издания Insider Энди Лайнс проверил 4 способа приготовления сосисок. Результаты опубликовали на странице сайта.

Какими получаются жареные сосиски

Кулинар начал именно с жарки, потому что этот способ был у него в инструкции на пачке. Там указали, что чайную ложку растительного масла нужно разогреть на среднем огне. После 30 секунд разогрева сосиски нужно положить на сковородку. Жарить колбаски нужно примерно 25 минут, переворачивая изделия щипцами каждые 2 минуты. Выложить готовые сосиски нужно на бумажное полотенце – они будут выглядеть аппетитно, получатся очень сочными и вкусными.

Видео дня

Будут ли сосиски вкусными после фритюрницы

Чтобы приготовить сосиски во фритюрнице – дивайс нужно разогреть. Можно добавить чайную ложку растительного масла по желанию. Готовить 15 минут. Затем перевернуть и готовить еще 10 минут. Кулинар довольно быстро справился с этой задачей и сосиски получились удачными.

Что произошло с сосисками во время отварки

Кулинар отмечает, что во время варки сосиски начали раскалываться, а это означало, что вытекло много жира и они были не очень сочными. Кожа была неравномерно прожаренной и стала немного жесткой. Текстура и внешний вид были не слишком привлекательные.

Можно ли приготовить сосиски в микроволновке

Энди использовал специальную тарелку, которую можно ставить в микроволновку, накрыл ее бумажным полотенцем, чтобы впитался лишний жир. Затем сверху положил пищевую пленку и сделал на ней проколы зубочисткой. В микроволновке мощностью 800 ватт мужчина готовил сосиски три минуты.

Затем открыл, перевернул щипцами, взял тарелку и готовил еще три минуты. Несмотря на то, что колбаски были провареные и безопасные для потребления, они почти не приобрели цвет в процессе приготовления. Кожици также оторвали мясо и свернулись, делая сосиски очень неаппетитными.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: