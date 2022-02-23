В чем мариновать куриные крылья, чтобы они были сочными: самый простой способ

Именно крылья являются одной из самых бюджетных частей куриной тушки. Дома из них готовят очень вкусный наваристый суп. А в разных кафе или барах подают хрустящие мясные крылышки. И для того, чтобы достичь такого эффекта, стоит приготовить особый маринад.

Идея приготовления вкусных крылышек опубликована на странице Оксаны Миронюк (oksankamuronyk) в Instagram.

1. Крылья из курицы порезать на части.

2. Залить соевым мясом соусом чуть меньше, чем на половину.

3. Добавить горчицу в зернах (на 1 кг – 1 ч.л с верхом).

4. Перемешать и мариновать 30 минут.

5. Сковороду разогреть, добавить немного масла.

6. Выложить крылья в маринаде.

7. Жарить на среднем огне, переворачивая время от времени.

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8. Когда мясо обжарится со всех сторон и еще останется чуть-чуть сока на дне сковородки, добавить 1 ст л меда.

9. Сделать средний огонь и часто помешивать, чтобы сок с медом карамелизовался.

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