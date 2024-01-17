Ягоды, фрукты и овощи фиолетового цвета обычно отличаются высоким содержанием полезных питательных веществ, называемых антоцианами.

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Як і низка інших фітонутрієнти, вони допомагають захистити клітини від пошкоджень, що можуть призвести до захворювань. Антоціани діють в комплексі із іншими поживними речовинами рослинної їжі, забезпечуючи оптимальне функціонування нашого організму.

СЛИВИ

Чим інтенсивніший колір, тим більший вміст антоціанів. Стиглі фрукти також міститимуть більше корисних поживних речовин. Шкірка слив може мати у 20 разів більше антиоксидантів, ніж м’якоть.

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ЯГОДИ

Хоча антоціани пов’язані з фіолетовим кольором, пігменти в ягодах можуть варіюватися від червоного до синього. Серед них — чорниця, ожина, полуниця, лохина, чорна смородина, шовковиця. Згідно з результатами досліджень у дітей і дорослих, які вживали чорницю, ці ягоди здатні покращити розумову діяльність і підвищити настрій. Дослідники працюють над гіпотезою впливу антоціанів, як специфічних комунікаторів між клітинами мозку.

КАРТОПЛЯ

Крім задоволення пошанувачів, цій овоч забезпечує нас калієм, магнієм, вітаміном С і харчовими волокнами (клітковиною). Сорти, які мають фіолетову шкірку та бульбу, містять у 2-3 рази більше антиоксидантів, ніж звичайна біла картопля.

ВИШНІ

Антоціани, які надають їм насичений темний колір, допомагають знизити кров’яний тиск і зберегти кровоносні судини здоровими. Також вони корисні при проблемах із суглобами, як остеоартрит і подагра. Крім того, у вишнях є чимало поживних речовин, які допомагають запобігти раку, хворобам серця та діабету.

ВИНОГРАД

Антоціани у винограді можуть бути від червоного до чорного кольорів. У його ягодах увагу науковців привернув ресвератрол, відомий своїми потужними антиоксидантними властивостями. Його містить шкірка винограду, яка надає червоному вину колір.

ЦВІТНА КАПУСТА

Фіолетовий колір зазвичай білому овочу надає лише один ген, що відповідає за більшу кількість антоціанів в овочі. Крім того, цвітна капуста багата на інші фітонутрієнти, вітамін С і мінерали. Щоб зберегти якомога більше поживних речовин, готуйте її на пару або їжте сирою.

ЧЕРВОНОГОЛОВА КАПУСТА

Можливо, організму легше використовувати антоціани у квашеній капусті. Коли ви ферментуєте капусту, отримуєте природні пробіотики, що живлять представників кишкової мікробіоти, бактерії у вашому кишківнику. Вони допомагають організму у захисті від несприятливих факторів, сприяють засвоюванню поживних речовин, перетравленню їжу та навіть контролю тривоги.

БУРЯК

Колір цього традиційного для українців овочу походить від різних антиоксидантів, які називаються беталаїнами. Ці червоні та жовті пігменти є в стеблах мангольда та ревеню, а також містяться у деяких грибах. Вони легше руйнуються під впливом високої температури, ніж антоціани, тому спробуйте готувати буряк на пару. Ці овочі корисні для здоров’я серця, мозку та допомагають стабілізувати рівень цукру в крові.