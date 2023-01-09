В чем панировать куриные голени, чтобы они были хрустящими: делимся рецептом наилучшего маринада и панировки

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,1 т.
Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить вкусный и сытный обед или ужин, выбирайте для этого куриное мясо и овощи. Для того, чтобы мясо было сочным, нужно правильно его мариновать. 

Как вкусно приготовить куриные голени

Кулинар Евгения поделилась в Instagram рецептом маринада и панировки, которая сделает мясо хрустящим снаружи, а удачный маринад сочным внутри. 

Рецепт куриной голени
Видео дня

Ингредиенты:

  • куриные голени
  • томатный соус
  • соль, перец
  • сухой чеснок
  • паприка
  • мука
  • яйца
  • кукурузные хлопья без сахара

Способ приготовления: 

1. Соус: томатный соус смешайте со специями, чесноком, паприкой. 

Как вкусно приготовить голени

2. Голени помойте, высушите и положите в маринад, оставьте мариноваться минимум на 30 минут.

Соус для мяса

3. После голени прямо с этим томатным соусом обваляйте в муке, потом в яйцо, затем в измельченные кукурузные хлопья, выложите на противень и запекайте в духовке 40 минут при  180 С. 

Готовое мясо

 Также на OBOZREVATEL сообщалось, в каком маринаде запечь курицу, чтобы она была сочная и золотистая.

Сейчас мы готовим

Все рецепты