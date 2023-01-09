Если вы хотите приготовить вкусный и сытный обед или ужин, выбирайте для этого куриное мясо и овощи. Для того, чтобы мясо было сочным, нужно правильно его мариновать.

Кулинар Евгения поделилась в Instagram рецептом маринада и панировки, которая сделает мясо хрустящим снаружи, а удачный маринад сочным внутри.

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Ингредиенты:

куриные голени

томатный соус

соль, перец

сухой чеснок

паприка

мука

яйца

кукурузные хлопья без сахара

Способ приготовления:

1. Соус: томатный соус смешайте со специями, чесноком, паприкой.

2. Голени помойте, высушите и положите в маринад, оставьте мариноваться минимум на 30 минут.

3. После голени прямо с этим томатным соусом обваляйте в муке, потом в яйцо, затем в измельченные кукурузные хлопья, выложите на противень и запекайте в духовке 40 минут при 180 С.

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