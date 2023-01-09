В чем панировать куриные голени, чтобы они были хрустящими: делимся рецептом наилучшего маринада и панировки
Если вы хотите приготовить вкусный и сытный обед или ужин, выбирайте для этого куриное мясо и овощи. Для того, чтобы мясо было сочным, нужно правильно его мариновать.
Кулинар Евгения поделилась в Instagram рецептом маринада и панировки, которая сделает мясо хрустящим снаружи, а удачный маринад сочным внутри.
Ингредиенты:
- куриные голени
- томатный соус
- соль, перец
- сухой чеснок
- паприка
- мука
- яйца
- кукурузные хлопья без сахара
Способ приготовления:
1. Соус: томатный соус смешайте со специями, чесноком, паприкой.
2. Голени помойте, высушите и положите в маринад, оставьте мариноваться минимум на 30 минут.
3. После голени прямо с этим томатным соусом обваляйте в муке, потом в яйцо, затем в измельченные кукурузные хлопья, выложите на противень и запекайте в духовке 40 минут при 180 С.
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