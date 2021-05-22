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Светлана Фус
Светлана Фус
Врач-диетолог высшей категории, руководитель Центра нормализации веса Все статьи автора

В чем польза молочки для человеческого организма

9.7т
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Молочные продукты, как мы знаем с детства – наиболее доступный источник кальция. Нас уверяли: "Пей молоко и ешь творог, чтобы кости были крепкими". Поэтому мы в первую очередь ассоциируем кальций со строительным материалом для зубов и костей. И мало кто знает, что свертывание крови, передача нервных импульсов, мышечное сокращение также происходят с помощью кальция.

Регулярные физические занятия, богатый кальцием рацион в детстве и молодости способствует достижению оптимальной костной массы, создает хороший запас ее прочности. Это очень важно, ведь с возрастом плотность костей уменьшается, и это приводит к их хрупкости в старости.

При недостатке кальция в организме ухудшается состояние зубов и ногтей, волосы становится слабым и ломким, могут появляться мышечные судороги, тахикардия, развиваться бессонница, снижаться память. Он также непосредственно участвует в работе эндокринных желез (особенно паращитовидных), оказывает противовоспалительные действия, уменьшает проявления аллергии.

Для нормального обмена этого макроэлемента в организме важно получить достаточно кальция с пищей. Но еще более важно знать некоторых особенностях усвоения кальция организмом.

1. Из продуктов растительного происхождения усваивается не весь кальций, так как клетчатка и фитиновая кислота растений снижает его всасывание;

2. При длительной термообработке органический кальций переходит в неорганический и усваивается организмом хуже;

3. Рацион обязательно должен быть богат продуктами, содержащими полноценный белок, жир, витамины Д3, С, А и микро и макроэлементы (селен, цинк, магний). Усвоения кальция непосредственно регулируется гормоном паращитовидных желез – паратгормоном и витамином D. Поэтому важно достаточное количество витамина Д в организме.

4. Нужно избегать или ограничивать по максимуму факторы, которые способствуют вымыванию кальция из организма и ухудшают его усвоение – никотин, алкоголь, кофе, газировку (особенно кругу), колбасы, копчености. Чрезмерное употребление соли также способствует выведению кальция из организма.

5. Потребление кальция для взрослого должна составлять в среднем 1000 мг/сут.

Вот такие простые правила, вы уже знаете.

Но откуда брать кальций людям, которые в силу разных причин не употребляют молочных продуктов? Например, из-за аллергии на молочный белок или непереносимость лактозы? И всем взрослым людям, у которых усвояемость молочных продуктов с возрастом ухудшается, рассчитывать только на этот источник кальция не стоит.

Обратите внимание на другие продукты питания, которые содержат кальций и должны быть в вашем рационе. Среди лучших растительных источников кальция бобовые, миндаль, грецкий орех, шпинат, ревень, зеленый салат, кунжут (чемпион по содержанию кальция), краснокочанная капуста. Из морепродуктов – сардины в консервах, скумбрия, креветки.

Доброго всем здоровья.

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Автор
Светлана Фус Светлана Фус
Тема
Здоровье
Тег
молочная продукция
Источник
Источник: Фейсбук Светланы Фус
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