В чем секрет мягких и сочных котлет: всего один ингредиент

Казалось бы, что такое простое блюдо как котлеты сложно чем-то испортить. И это частично правда, но иногда они выходят не совсем такие, как вы себе представляли, а именно – пересушенными внутри. Но расстраиваться точно не стоит, ведь такой инцидент вполне реально исправить.

Рецептом сочных котлет поделилась фудблогер marina__ricci на своем Telegram-канале.

Как оказалось, хлеб нужно предварительно замочить в молоке, а сами котлеты запечь со сливками в духовке.

Для приготовления котлет в сливках понадобятся следующие ингредиенты:

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Куриное филе – 2 шт

Луковица – 2 шт

Морковь – 1 шт

Хлебцы

Молоко

Соль, перец

Чеснок – 2 зубчика

Сливки

Твёрдый сыр

Способ приготовления:

1. Филе и лук взбить в блендере.

2. Добавить соль и перец.

3. Отдельно замочить хлебцы в молоке.

4. Натереть морковь и добавить ее в фарш.

5. Хлебцы вместе с молоком взбить блендером. Смешать с фаршем.

6. Добавить раздавленный чеснок.

7. Сформировать шарики и выложить в форму для запекания.

8. Залить сливками. Запекать 25 минут при температуре 180 градусов.

9. За 2 минуты до готовности посыпать сыром.

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