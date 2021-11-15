В чем секрет мягких и сочных котлет: всего один ингредиент
Казалось бы, что такое простое блюдо как котлеты сложно чем-то испортить. И это частично правда, но иногда они выходят не совсем такие, как вы себе представляли, а именно – пересушенными внутри. Но расстраиваться точно не стоит, ведь такой инцидент вполне реально исправить.
Рецептом сочных котлет поделилась фудблогер marina__ricci на своем Telegram-канале.
Как оказалось, хлеб нужно предварительно замочить в молоке, а сами котлеты запечь со сливками в духовке.
Для приготовления котлет в сливках понадобятся следующие ингредиенты:
Куриное филе – 2 шт
Луковица – 2 шт
Морковь – 1 шт
Хлебцы
Молоко
Соль, перец
Чеснок – 2 зубчика
Сливки
Твёрдый сыр
Способ приготовления:
1. Филе и лук взбить в блендере.
2. Добавить соль и перец.
3. Отдельно замочить хлебцы в молоке.
4. Натереть морковь и добавить ее в фарш.
5. Хлебцы вместе с молоком взбить блендером. Смешать с фаршем.
6. Добавить раздавленный чеснок.
7. Сформировать шарики и выложить в форму для запекания.
8. Залить сливками. Запекать 25 минут при температуре 180 градусов.
9. За 2 минуты до готовности посыпать сыром.
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