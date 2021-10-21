В чем секрет пригорелой корочки в баскском чизкейке: нюансы и основные ингредиенты

Секрет баскского чизкейка не дает покоя многим хозяйкам. Сам по себе он напоминает творожную запеканку, но единственное, что отличает от нее – это сожжена сверху корочка. И нет, это не ошибка какого-то неопытного повара, а особенность данного десерта. В последнее время он все больше и больше завоевывает благосклонность.

Редакция FoodOboz расскажет, в чем секрет подгоревшей корочки баскского чизкейка и о нюансах его приготовления, опираясь на советы издания Norecipes.

Где появился баскский чизкейк

Родиной десерта считается Испания. Впервые его приготовил один испанский шеф-повар в 1990 году, после того, как перенял секретный рецепт у родителей.

Основные ингредиенты чизкейка

Оригинальный рецепт баскского чизкейка состоит из 5 ингредиентов: сливочного сыра, жирных сливок, сахара, яиц и муки. Опытные повара иногда могут добавить немного ванили или ванильной пасты, но это не обязательно, если хотите быть приближенными к оригиналу.

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Почему важно использовать жирные сливки

Во-первых, жирные сливки помогают достичь однородной и кремовой консистенции теста. Во-вторых, они делают десерт более насыщенным и сливочным. При этом следует избегать специальных загустителей или сливок, в которые входит желатин.

Какое муку использовать

Скорее всего, это не имеет никакой разницы, поскольку в баскском чизкейке используется совсем малое количество муки. Поэтому, можно использовать любую муку, которая есть дома. Но не забывайте о том, что пшеничная мука имеет внушительное содержание глютена, который делает выпечку и десерты более "резиновыми". Поэтому, можете поискать какую-то альтернативу.

В чем секрет подгоревшей корочки

В принципе чизкейк готовится не так долго, чтобы он мог пригореть или превратиться в уголь. В процессе выпекания происходит важная реакция: карамелизация сахара. В результате чего верхушка приобретает насыщенный темный цвет и привкус карамели.

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