Секрет пышных сырников: как не испортить блюдо

Мало людей, которые не любят сырники. Но приготовить их действительно аппетитными, нежными и пышными получается далеко не у всех. И дело даже не в пропорциях. Большое внимание нужно уделять именно форме и прожариванию.

Идеей сытных и привлекательных сырников по бабушкиному рецепту поделилась julie.hiver на своей странице в Instagram.

Фудблогер отмечает, что сырники ни в коем случае не нужно сжимать. Шарики под собственным весом немножко расплываются, и таким образом получаются пышными. Готовятся они не быстро, поэтому нужно терпение.

Рецепт пышных сырников

Видео дня

Ингредиенты:

сыр – 1 кг (сухого, рассыпчатого)

яйца – 4 шт

сахар – 4 ст.л

соль – 0,5 ст.л.

ванильный сахар

мука – 3 ст.л

Способ приготовления:

Все смешать, вымесить тесто. Сформировать шарики, обвалять в муке. На сковородку налить масло, хорошо разогреть и уменьшить огонь на минимум. Шарики выложить на сковородку, обжарить с одной стороны до золотистого цвета, перевернуть, накрыть крышкой и жарить с другой стороны до готовности.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

⠀