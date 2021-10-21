Секрет пышных сырников: как не испортить блюдо

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
4,0 т.
Секрет пышных сырников: как не испортить блюдо

Мало людей, которые не любят сырники. Но приготовить их действительно аппетитными, нежными и пышными получается далеко не у всех. И дело даже не в пропорциях. Большое внимание нужно уделять именно форме и прожариванию.

Идеей сытных и привлекательных сырников по бабушкиному рецепту поделилась julie.hiver на своей странице в Instagram.

Фудблогер отмечает, что сырники ни в коем случае не нужно сжимать. Шарики под собственным весом немножко расплываются, и таким образом получаются пышными. Готовятся они не быстро, поэтому нужно терпение.

Рецепт пышных сырников

Формирование сырных шариков
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Ингредиенты:

  • сыр – 1 кг (сухого, рассыпчатого)

  • яйца – 4 шт

  • сахар – 4 ст.л

  • соль – 0,5 ст.л.

  • ванильный сахар

  • мука – 3 ст.л

Способ приготовления:

Приготовление сырников к чаю

  1. Все смешать, вымесить тесто.

  2. Сформировать шарики, обвалять в муке.

  3. На сковородку налить масло, хорошо разогреть и уменьшить огонь на минимум.

  4. Шарики выложить на сковородку, обжарить с одной стороны до золотистого цвета, перевернуть, накрыть крышкой и жарить с другой стороны до готовности.

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