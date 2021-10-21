Секрет пышных сырников: как не испортить блюдо
Мало людей, которые не любят сырники. Но приготовить их действительно аппетитными, нежными и пышными получается далеко не у всех. И дело даже не в пропорциях. Большое внимание нужно уделять именно форме и прожариванию.
Идеей сытных и привлекательных сырников по бабушкиному рецепту поделилась julie.hiver на своей странице в Instagram.
Фудблогер отмечает, что сырники ни в коем случае не нужно сжимать. Шарики под собственным весом немножко расплываются, и таким образом получаются пышными. Готовятся они не быстро, поэтому нужно терпение.
Рецепт пышных сырников
Ингредиенты:
сыр – 1 кг (сухого, рассыпчатого)
яйца – 4 шт
сахар – 4 ст.л
соль – 0,5 ст.л.
ванильный сахар
мука – 3 ст.л
Способ приготовления:
Все смешать, вымесить тесто.
Сформировать шарики, обвалять в муке.
На сковородку налить масло, хорошо разогреть и уменьшить огонь на минимум.
Шарики выложить на сковородку, обжарить с одной стороны до золотистого цвета, перевернуть, накрыть крышкой и жарить с другой стороны до готовности.
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