Домашняя буженина безусловно вкуснее и полезнее колбасы и сосиски из магазина. Но очень важно, чтобы мясо получилось сочным и мягким. Для этого следует воспользоваться следующей технологией приготовления.

Идея приготовления сочной домашней буженины в духовке опубликована на странице фудблогера Анастасии Баглай (nastya_food_baglay) в Instagram. Мясо не нуждается в большом количестве компонентов.

Ингредиенты:

свиной биток или антрекот – 1200 г

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соль – 2 ч.л. без горки

перец

специи

горчица крепкая – 1 ч.л.

горчица дижонская – 1 ч.л.

чеснок – по желанию

Способ приготовления:

1. Делаем надрезы на мясе.

2. Смешиваем все специи.

3. В надрезы накладываем специи, остатком смазываем весь кусочек.

4. Кладем мясо в рукав для запекания и в холодильник на ночь.

5. Выпекать при температуре 180-190 градусов 1 час.

6. Выключаем духовку, не открывая дверцу, и оставляем мясо до полного охлаждения или слегка теплое.

7. Затем кладем в контейнер и холодильник, чтобы оно застыло.

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