В чем секрет сочной домашней буженины: делимся действенной технологией
Домашняя буженина безусловно вкуснее и полезнее колбасы и сосиски из магазина. Но очень важно, чтобы мясо получилось сочным и мягким. Для этого следует воспользоваться следующей технологией приготовления.
Идея приготовления сочной домашней буженины в духовке опубликована на странице фудблогера Анастасии Баглай (nastya_food_baglay) в Instagram. Мясо не нуждается в большом количестве компонентов.
Ингредиенты:
- свиной биток или антрекот – 1200 г
- соль – 2 ч.л. без горки
- перец
- специи
- горчица крепкая – 1 ч.л.
- горчица дижонская – 1 ч.л.
- чеснок – по желанию
Способ приготовления:
1. Делаем надрезы на мясе.
2. Смешиваем все специи.
3. В надрезы накладываем специи, остатком смазываем весь кусочек.
4. Кладем мясо в рукав для запекания и в холодильник на ночь.
5. Выпекать при температуре 180-190 градусов 1 час.
6. Выключаем духовку, не открывая дверцу, и оставляем мясо до полного охлаждения или слегка теплое.
7. Затем кладем в контейнер и холодильник, чтобы оно застыло.
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