В чем секрет сочной домашней буженины: делимся действенной технологией

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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В чем секрет сочной домашней буженины: делимся действенной технологией

Домашняя буженина безусловно вкуснее и полезнее колбасы и сосиски из магазина. Но очень важно, чтобы мясо получилось сочным и мягким. Для этого следует воспользоваться следующей технологией приготовления.

Идея приготовления сочной домашней буженины в духовке опубликована на странице фудблогера Анастасии Баглай (nastya_food_baglay) в Instagram. Мясо не нуждается в большом количестве компонентов.

В чем секрет сочной домашней буженины: делимся действенной технологией

Ингредиенты:

  • свиной биток или антрекот – 1200 г
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  • соль – 2 ч.л. без горки
  • перец
  • специи
  • горчица крепкая – 1 ч.л.
  • горчица дижонская – 1 ч.л.
  • чеснок – по желанию

Способ приготовления:

В чем секрет сочной домашней буженины: делимся действенной технологией

1. Делаем надрезы на мясе.

2. Смешиваем все специи.

3. В надрезы накладываем специи, остатком смазываем весь кусочек.

В чем секрет сочной домашней буженины: делимся действенной технологией

4. Кладем мясо в рукав для запекания и в холодильник на ночь.

5. Выпекать при температуре 180-190 градусов 1 час.

В чем секрет сочной домашней буженины: делимся действенной технологией

6. Выключаем духовку, не открывая дверцу, и оставляем мясо до полного охлаждения или слегка теплое.

7. Затем кладем в контейнер и холодильник, чтобы оно застыло.

В чем секрет сочной домашней буженины: делимся действенной технологией

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