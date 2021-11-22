В чем секрет влажной ромовой бабы: история и рецепт знаменитого польского десерта

Если вы еще тот любитель кексов, то ромовая баба точно придётся по вкусу. Ароматная, в меру влажная и с нежной глазурью – настоящее гастрономическое наслаждение. Если когда-то найти такой десерт было задачей не из легких, то сегодня он продается в каждом магазине.

Очень часто хозяйки пытаются повторить знаменитую ромовую бабу у себя на кухне. Но редко удается достичь влажной текстуры.

Итак, редакция FoodOboz, опираясь на советы экспертов, расскажет, как появилась ромовая баба и как сделать ее влажной.

Если верить легенде, то ромовая баба появилась во времена существования Речи Посполитой. А именно, во время правления короля Станислава Лещинского. Говорят, что в тот период Польша переживала не самое лучшее время. И чтобы хоть как-то держать население на позитиве, известные кулинары предлагали отгонять печаль с помощью десертов.

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Тогда единственным популярным лакомством был пирог Кюгельдорф. Но когда кондитеры в очередной раз принесли его правителю, то второй не на шутку разозлился. По его мнению, пирог лишен индивидуальности.

Впоследствии повара разнообразили рецепт любимым напитком короля – ромом. Благодаря алкоголю кекс стал очень мягким, пышным и сочным.

Фудблогер lks_9 поделилась рецептом влажной ромовой бабы. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Для теста:

Изюм – 60 г

Ром – 25 мл

Дрожжи – 7,5г

Сахарная пудра – 5 г

Молоко – 50 мл

Мука – 125 г

Яйца – 1 шт

Сливочное масло – 60 г

Для пропитки:

Ром – 10 мл

Сахар – 125 мл

Вода – 250 мл

Для глазури:

Сахар – 120 г

Вода – 40 мл

Лимонная кислота – 10 капель

Способ приготовления:

1. Залить изюм ромом и оставить на 1 час.

2. Дрожжи смешать с сахарной пудрой и топленым молоком до однородной консистенции.

3. Взбить яйцо. Добавить к нему муку и молочно-дрожжевую массу. Замесить тесто.

4. Добавить растопленное масло и изюм. Поставьте в теплое место на 40 минут.

5. Формы для выпечки смазать маслом. Выложить тесто на 2/3 формы и оставить в теплом месте еще на 30 минут.

6. Разогреть духовку до 180 граусов. Выпекать бабки 30 минут.

7. Тем временем приготовить пропитку. Смешайте воду с сахаром и поставьте на огонь. Как только сироп нагреется, налить в него ром.

8. Полученным сиропом полить горячие булочки.

9. Для того чтобы приготовить глазурь нужно смешать сахар с водой и поставить на средний огонь. Добавить лимонную кислоту и перемешать. После этого окунуть кастрюлю в сосуд с холодной водой и перемешивать до тех пор, пока глазурь не станет белой.

10. Смазать стрекозы.

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