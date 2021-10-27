В чем секрет высокого и пышного омлета: советует эксперт

Идеальный омлет нежный и тает во рту. Он высокий и пышный, приятного золотистого цвета. Но такой выходит далеко не у всех. Многие люди начинают экспериментировать с ингредиентами. Но настоящий секрет удачного блюда в самой технологии обжаривания.

Как приготовить омлет идеальной текстуры рассказала диетолог komchenko_tania на своей странице в Instagram. Эксперт жарит такой завтрак по особой технологии. Омлет не опадает и остается пышным.

Омлет со шпинатом и адыгейским сыром

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Ингредиенты:

яйца – 2 шт

соевые сливки – 50 мл

помидоры черри – 1 шт

шпинат- 4-5 листиков больших

сыр адыгейский – 50 г

укроп – по вкусу

соль, перец – по марку

Способ приготовления: