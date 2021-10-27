В чем секрет высокого и пышного омлета: советует эксперт
Идеальный омлет нежный и тает во рту. Он высокий и пышный, приятного золотистого цвета. Но такой выходит далеко не у всех. Многие люди начинают экспериментировать с ингредиентами. Но настоящий секрет удачного блюда в самой технологии обжаривания.
Как приготовить омлет идеальной текстуры рассказала диетолог komchenko_tania на своей странице в Instagram. Эксперт жарит такой завтрак по особой технологии. Омлет не опадает и остается пышным.
Омлет со шпинатом и адыгейским сыром
Ингредиенты:
яйца – 2 шт
соевые сливки – 50 мл
помидоры черри – 1 шт
шпинат- 4-5 листиков больших
сыр адыгейский – 50 г
укроп – по вкусу
соль, перец – по марку
Способ приготовления:
Помидор обжарить на сковороде, подсолить, чтобы сок пустил.
В блендер закинуть яйца, вылить сливки, соль и перец по вкусу.
Взбивать 1 минуту.
Вылить на сковороду с помидорами и сразу закрыть крышкой. Важно крышку уже не открывать. На маленьком огне жарю до момента пока края омлета не станут подрумянены.
Выключить плиту и оставить под крышкой еще на 5-10 минут.
После этого открыть. Такой омлет оседать уже не будет.
Отдельно обжарить шпинат 2-3 минуты, чтобы сохранился цвет.
Выключить огонь, добавить нарезанный адыгейский сыр.
И все это выложить на омлет и посыпать сверху укропом или петрушкой.