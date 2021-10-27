В чем секрет высокого и пышного омлета: советует эксперт

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
7,0 т.
В чем секрет высокого и пышного омлета: советует эксперт

Идеальный омлет нежный и тает во рту. Он высокий и пышный, приятного золотистого цвета. Но такой выходит далеко не у всех. Многие люди начинают экспериментировать с ингредиентами. Но настоящий секрет удачного блюда в самой технологии обжаривания.

Как приготовить омлет идеальной текстуры рассказала диетолог komchenko_tania на своей странице в Instagram. Эксперт жарит такой завтрак по особой технологии. Омлет не опадает и остается пышным.

Омлет со шпинатом и адыгейским сыром

Приготовление омлета
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Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт

  • соевые сливки – 50 мл

  • помидоры черри – 1 шт

  • шпинат- 4-5 листиков больших

  • сыр адыгейский – 50 г

  • укроп – по вкусу

  • соль, перец – по марку

Способ приготовления:

Ингредиенты для блюда

  1. Помидор обжарить на сковороде, подсолить, чтобы сок пустил.

  2. В блендер закинуть яйца, вылить сливки, соль и перец по вкусу.

  3. Взбивать 1 минуту.

  4. Вылить на сковороду с помидорами и сразу закрыть крышкой. Важно крышку уже не открывать. На маленьком огне жарю до момента пока края омлета не станут подрумянены.

  5. Выключить плиту и оставить под крышкой еще на 5-10 минут.

  6. После этого открыть. Такой омлет оседать уже не будет.

  7. Отдельно обжарить шпинат 2-3 минуты, чтобы сохранился цвет.

  8. Выключить огонь, добавить нарезанный адыгейский сыр.

  9. И все это выложить на омлет и посыпать сверху укропом или петрушкой.

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