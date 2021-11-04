Как сделать сочным запеченное мясо: требуется только один важный продукт

Запечь мясо, казалось бы, проще простого. Но почему-то в конечном итоге большинство хозяек получают кусок "резины" вместо сочной и нежной говядины. Почему так выходит и в чем главный секрет – нужно разобраться.

Нутрициолог Богдана Тарасюк поделилась рецептом и уловками запеченного мяса. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Говяжая филейная вырезка – 500 г

Сухой чеснок

Смесь перцев

Базилик

Соль

Способ приготовления:

Помыть филе, очистить его от жира и пленочек. Втереть в говяжью все специи и оставить на несколько часов в холодильнике, можно даже на всю ночь. Положить филе в рукав для запекания и запекать при температуре 200 градусов 1-1,5 часа.

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Рукав для запекания – это и есть главный секрет, который не дает мясу подсохнуть и не терять все полезные свойства.

А если вместе с мясом запечь и овощи, то можно получить супер-полезный и правильный ужин.

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