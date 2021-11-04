Как сделать сочным запеченное мясо: требуется только один важный продукт
Запечь мясо, казалось бы, проще простого. Но почему-то в конечном итоге большинство хозяек получают кусок "резины" вместо сочной и нежной говядины. Почему так выходит и в чем главный секрет – нужно разобраться.
Нутрициолог Богдана Тарасюк поделилась рецептом и уловками запеченного мяса. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Говяжая филейная вырезка – 500 г
Сухой чеснок
Смесь перцев
Базилик
Соль
Способ приготовления:
Помыть филе, очистить его от жира и пленочек.
Втереть в говяжью все специи и оставить на несколько часов в холодильнике, можно даже на всю ночь.
Положить филе в рукав для запекания и запекать при температуре 200 градусов 1-1,5 часа.
Рукав для запекания – это и есть главный секрет, который не дает мясу подсохнуть и не терять все полезные свойства.
А если вместе с мясом запечь и овощи, то можно получить супер-полезный и правильный ужин.
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