Как сделать сочным запеченное мясо: требуется только один важный продукт

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
2,0 т.
Как сделать сочным запеченное мясо: требуется только один важный продукт

Запечь мясо, казалось бы, проще простого. Но почему-то в конечном итоге большинство хозяек получают кусок "резины" вместо сочной и нежной говядины. Почему так выходит и в чем главный секрет – нужно разобраться.

Нутрициолог Богдана Тарасюк поделилась рецептом и уловками запеченного мяса. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

  • Говяжая филейная вырезка – 500 г

  • Сухой чеснок

  • Смесь перцев

  • Базилик

  • Соль

Перед запеканием мясо нужно очистить от жира и пленки

Способ приготовления:

  1. Помыть филе, очистить его от жира и пленочек.

  2. Втереть в говяжью все специи и оставить на несколько часов в холодильнике, можно даже на всю ночь.

  3. Положить филе в рукав для запекания и запекать при температуре 200 градусов 1-1,5 часа.

Запекание в рукаве делает мясо сочным и нежным
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Рукав для запекания – это и есть главный секрет, который не дает мясу подсохнуть и не терять все полезные свойства.

А если вместе с мясом запечь и овощи, то можно получить супер-полезный и правильный ужин.

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