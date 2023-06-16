В чем вкусно запанировать цветную капусту: получается очень хрустящей
Цветная капуста в сыром виде не имеет выраженного вкуса. Но именно этот полезный овощ может стать вкуснейшей пряной закуской. Нужно только правильно запанировать.
Идея приготовления цветной капусты в хрустящей панировке опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram. Продукт оставляет всю свою пользу, ведь запекается в духовке.
Ингредиенты:
- цветная капуста – 1 головка
- сливочное масло – 50 г
- сыр твердый (желательно пармезан) – 100 г
- панировочные сухари – 70 г
- чеснок – 2 зубчика
- соль, перец, копченая паприка
Способ приготовления:
1. Капусту разбираем на соцветие.
2. Сливочное масло растапливаем и добавляем к нему давленый чеснок, соль, перец и копченую паприку.
3. Все перемешиваем.
4. Эту смесь выливаем в капусту и перемешиваем.
5. Отдельно смешиваем тертый сыр и панировочные сухари.
6. Добавляем в капусту и снова тщательно перемешиваем.
7. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом или силиконовым ковриком.
8. Выпекаем примерно 30 минут при температуре 180 градусов.
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