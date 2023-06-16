Цветная капуста в сыром виде не имеет выраженного вкуса. Но именно этот полезный овощ может стать вкуснейшей пряной закуской. Нужно только правильно запанировать.

Идея приготовления цветной капусты в хрустящей панировке опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram. Продукт оставляет всю свою пользу, ведь запекается в духовке.

Ингредиенты:

цветная капуста – 1 головка

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сливочное масло – 50 г

сыр твердый (желательно пармезан) – 100 г

панировочные сухари – 70 г

чеснок – 2 зубчика

соль, перец, копченая паприка

Способ приготовления:

1. Капусту разбираем на соцветие.

2. Сливочное масло растапливаем и добавляем к нему давленый чеснок, соль, перец и копченую паприку.

3. Все перемешиваем.

4. Эту смесь выливаем в капусту и перемешиваем.

5. Отдельно смешиваем тертый сыр и панировочные сухари.

6. Добавляем в капусту и снова тщательно перемешиваем.

7. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом или силиконовым ковриком.

8. Выпекаем примерно 30 минут при температуре 180 градусов.

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