Для приготовления аппетитного и сочного стейка лучше всего подходит свинина. Но для того, чтобы мясо имело удачный вкус, его нужно замариновать. Для этого нужно выбрать необходимые специи, а также не забыть о соевом соусе.

Идея приготовления сочного стейка из свинины опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk ) в Instagram. Такое мясо можно приготовить и в духовке, и в сковороде, и на гриле.

Ингредиенты:

свиной ошейок (или биток с ребром)

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соевый соус

смесь перцев

соль

куркума

специи к мясу/грилю

Способ приготовления:

1. Мясо нарезаем на стейки. Сделать легкие проколы вилкой или специальным девайсом.

2. К соевому соусу добавляем все специи по вкусу, перемешиваем.

3. Хорошо погрузить мясо со всех сторон в маринад.

4. Оставить мариноваться минимум на 3 часа (чем дольше – тем лучше).

5. Можно жарить на мангале, сковороде или в духовке. Для духового шкафа включаем режим гриль и ориентируемся по готовности мяса.

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