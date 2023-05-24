В чем замариновать мясо для сочного стейка: делимся технологией

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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В чем замариновать мясо для сочного стейка: делимся технологией

Для приготовления аппетитного и сочного стейка лучше всего подходит свинина. Но для того, чтобы мясо имело удачный вкус, его нужно замариновать. Для этого нужно выбрать необходимые специи, а также не забыть о соевом соусе.

Идея приготовления сочного стейка из свинины опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk ) в Instagram. Такое мясо можно приготовить и в духовке, и в сковороде, и на гриле.

В чем замариновать мясо для сочного стейка: делимся технологией

Ингредиенты:

  • свиной ошейок (или биток с ребром)
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  • соевый соус
  • смесь перцев
  • соль
  • куркума
  • специи к мясу/грилю

Способ приготовления:

В чем замариновать мясо для сочного стейка: делимся технологией

1. Мясо нарезаем на стейки. Сделать легкие проколы вилкой или специальным девайсом.

В чем замариновать мясо для сочного стейка: делимся технологией

2. К соевому соусу добавляем все специи по вкусу, перемешиваем.

3. Хорошо погрузить мясо со всех сторон в маринад.

В чем замариновать мясо для сочного стейка: делимся технологией

4. Оставить мариноваться минимум на 3 часа (чем дольше – тем лучше).

5. Можно жарить на мангале, сковороде или в духовке. Для духового шкафа включаем режим гриль и ориентируемся по готовности мяса.

В чем замариновать мясо для сочного стейка: делимся технологией

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