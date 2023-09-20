Скумбрия – очень питательная и полезная рыба. Поэтому если вы планируете запекать ее – не стоит портить продукт разнообразными жирными и очень насыщенными маринадами. Достаточно будет всего три простых компонента.

Идея приготовления вкусной запеченной скумбрии в маринаде из трех ингредиентов опубликована на странице диетолога Ольги Литвиновой (dietolog_litvinova) в Instagram. Рыба получается очень мягкой и сочной.

Ингредиенты:

скумбрия – 400 г

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масло оливковое – 1 ст.л.

итальянские травы – 1/2 ч.л.

соль – 1 ч.л.

лимон – 1/4

Способ приготовления:

1. Разморозить скумбрию.

2. Удалить внутренности и хорошо промыть.

3. Сделать на тушке надрезы и замариновать рыбу с растительным маслом, солью и травами.

4. Кусочки лимона положить в надрезы.

5. Положить скумбрию на противень, застеленный фольгой, сверху накрыть еще одним куском фольги.

6. Запекать рыбу 20-25 минут при температуре 180 градусов, дать постоять 5 минут без верхней фольги.

7. Подавать скумбрию с гарниром из риса, овощей или картофеля.

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