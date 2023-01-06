В чем запечь куриные бедра, чтобы они были сочными: очень вкусная идея
Куриные бедра идеально подходят для запекания, ведь они очень мясистые. Но часто, после такого приготовления, продукт получается достаточно сухим. Поэтому следует добавлять те компоненты, которые сделают текстуру сочной, мягкой и с хрустящей корочкой сверху.
Идея приготовления куриных бедер с апельсинами опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram. По этой технологии соус для мяса готовится на основе апельсинового сока.
Ингредиенты:
- 6-8 куриных бедер
- 2 апельсина (из 1 отжимаем сок и натираем цедру)
- 2 ст.л.масла
- 3 ст л соевого соуса
- 1 ч.л с горкой сушеного молотого имбиря
- 1-1,5 ч.л соли
- 3-4 зубчика чеснока
- 1 ст.л меда
Способ приготовления:
1. С 1 апельсина снимаем цедру и отжимаем сок.
2. Добавляем растительное масло, соевый соус, сушеный молодой имбирь, соль, чеснок, мед и все хорошо перемешиваем.
3. Заливаем куриные бедра маринадом и оставляем на несколько часов, лучше на ночь.
4. Перекладываем бедра в форму для запекания, немного поливаем маринадом и запекаем при температуре 190-200 градусов 30-35 минут.
5. Затем достаем бедра из духовки, на каждое бедро выкладываем кружочек апельсина и поливаем остатками маринада.
6. Запекаем еще 15-20 минут до румяности.
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