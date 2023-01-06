Куриные бедра идеально подходят для запекания, ведь они очень мясистые. Но часто, после такого приготовления, продукт получается достаточно сухим. Поэтому следует добавлять те компоненты, которые сделают текстуру сочной, мягкой и с хрустящей корочкой сверху.

Идея приготовления куриных бедер с апельсинами опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram. По этой технологии соус для мяса готовится на основе апельсинового сока.

Ингредиенты:

6-8 куриных бедер

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2 апельсина (из 1 отжимаем сок и натираем цедру)

2 ст.л.масла

3 ст л соевого соуса

1 ч.л с горкой сушеного молотого имбиря

1-1,5 ч.л соли

3-4 зубчика чеснока

1 ст.л меда

Способ приготовления:

1. С 1 апельсина снимаем цедру и отжимаем сок.

2. Добавляем растительное масло, соевый соус, сушеный молодой имбирь, соль, чеснок, мед и все хорошо перемешиваем.

3. Заливаем куриные бедра маринадом и оставляем на несколько часов, лучше на ночь.

4. Перекладываем бедра в форму для запекания, немного поливаем маринадом и запекаем при температуре 190-200 градусов 30-35 минут.

5. Затем достаем бедра из духовки, на каждое бедро выкладываем кружочек апельсина и поливаем остатками маринада.

6. Запекаем еще 15-20 минут до румяности.

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