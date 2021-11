Кому нельзя употреблять имбирь и в чем его вред: скрытая опасность

Чтобы блюдо получило пикантный, пряный и легкий островатый вкус, к нему добавляют имбирь. Этот продукт особенно активно используют в период авитаминозов в виде напитков в сочетании с лимоном и медом. Но несмотря на свои полезные свойства, имбирь также может навредить организму, если его употреблять в больших количествах.

О том, какой эффект может произвести имбирь на организм, сообщили в американском издании Eat This, Not That.

Свежий имбирь популярен во многих праздничных блюдах, поскольку он обеспечивает яркий и острый вкус, который хорошо сочетается с более тяжелыми блюдами, часто встречающимися на праздничном столе. Сушеный имбирь популярен во многих праздничных выпечках. Он отлично сочетается с корицей, гвоздикой, кардамоном.

Однако свежий имбирь не стоит употреблять постоянно и в большом количестве. Такой, как известно, подают к суши, чтобы нейтрализовать вкус сырой рыбы. Он раздражает слизистую рта и горла – может появиться неприятное покалывание. Особенно не стоит увлекаться этим продуктом тем, кто употребляет его впервые, ведь организмом такая необычная пища может восприниматься тяжело. Об этом говорит доктор Линсенмайер.

Имбирные добавки

"Хотя имбирные добавки считаются относительно безопасными, высокие дозы могут вызвать нежелательные симптомы: судороги в желудке, вздутие живота, газы", – говорит доктор Линсемайер. "Активные соединения, которые приносят пользу для здоровья, могут также вызвать желудочно-кишечное расстройство при потреблении в высоких дозах, как правило, в виде пищевых добавок, а не в виде цельной пищи".

