Сырники – это особенно вкусное блюдо из домашнего творога. Их можно готовить с начинкой, дополнять тесто манкой, делать с мукой или без. В идеале они получаются нежные, воздушные и главное – отлично держат форму.

Фудблогер Анна Покитько (annetti.p) на своей странице в TikTok поделилась рецептом сырников с клубничной начинкой и в хрустящей золотистой панировке.

Ингредиенты:

домашний творог – 300 г

яйца – 1 шт

мука – 3 ст. л.

сахар

клубника

кукурузные хлопья

Видео дня

Способ приготовления:

1. Сначала подготовить творог, а именно перетереть его через сито, чтобы у него была воздушная и нежная текстура.

2. К перетертому творогу добавить яйцо и муку. Перемешать все до однородной массы.

3. Для начинки подготовить клубнику, помыть, почистить и порезать ее.

4. Из полученного теста сформировать сырники, завернув в них кусочек клубники.

5. Обвалять сырники в кукурузных хлопьях.

6. Пожарить сырники с обеих сторон до золотистости. Подавать со сметаной. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: