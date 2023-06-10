В хрустящей панировке с начинкой: как по-новому приготовить сырники на завтрак
Сырники – это особенно вкусное блюдо из домашнего творога. Их можно готовить с начинкой, дополнять тесто манкой, делать с мукой или без. В идеале они получаются нежные, воздушные и главное – отлично держат форму.
Фудблогер Анна Покитько (annetti.p) на своей странице в TikTok поделилась рецептом сырников с клубничной начинкой и в хрустящей золотистой панировке.
Ингредиенты:
- домашний творог – 300 г
- яйца – 1 шт
- мука – 3 ст. л.
- сахар
- клубника
- кукурузные хлопья
Способ приготовления:
1. Сначала подготовить творог, а именно перетереть его через сито, чтобы у него была воздушная и нежная текстура.
2. К перетертому творогу добавить яйцо и муку. Перемешать все до однородной массы.
3. Для начинки подготовить клубнику, помыть, почистить и порезать ее.
4. Из полученного теста сформировать сырники, завернув в них кусочек клубники.
5. Обвалять сырники в кукурузных хлопьях.
6. Пожарить сырники с обеих сторон до золотистости. Подавать со сметаной. Приятного аппетита!
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